Hace 25 años: Fuerte temporal, peatones protegidos en A Coruña y "guerra del tabaco" en la Escola de Artes

El periódico del 17 de abril de 1998 llevaba a su portada que la obra de los viaductos de Lavedra durará un año, el temporal que azota Galicia provoca vientos de hasta 109 kilómetros por hora, una asamblea dará voz a todos los sectores implicados en el desarrollo del puerto, la reestructuración de la Policía Local costará 250 millones más al año, el Ayuntamiento siembra la ciudad de señales para proteger a los peatones y la "guerra del tabaco" enturbia la convivencia en la Escola de Artes.

Tráfico colocó una pegatina advirtiendo de la proximidad de un paso de peatones en la calle Catorce de Diciembre / Gago

En marcha un plan de choque para dar mayor seguridad a los peatones

La instalación de señales que advierten de la proximidad de pasos de cebra comenzó en el barrio de Elviña y la operación se completará con pegatinas luminosas y más alumbrado. La concejalía de Tráfico contratará la adquisición de varios miles de pegatinas reflectantes (conocidas como ojos de gato) para colocar, cuatro por cada uno, en los bordes de las franjas de los pasos de cebra. En un principio se había pensado en colocar unas pegatinas más grandes, en las que aparece, enmarcado en rojo, la figura de dos colegiales o de un peatón, según el caso, pero esta opción se desechó por su elevado coste, a trescientas mil pesetas la unidad.

Los estudiantes tienen que salir del centro para fumar debido a las denuncias planteadas por una alumna / Gago

La "guerra del tabaco" se recrudece en la Escola de Artes de A Coruña

La prohibición de fumar en la Escola de Artes se reafirmó a principios de curso cuando una alumna, menor de edad, realizó varias denuncias a diferentes instituciones alegando problemas de salud. La prohibición se extendió también a la cafetería, lo que provocó las quejas de los alumnos. "Es cierto que la ley la ampara, pero esta situación es ridícula. El encargado de la cafetería está perdiendo mucha clientela con esta estupidez. Y lo más vergonzoso es que la Xunta haya hecho caso de los pataleos de una sola persona, que además es la única menor de 16 años en todo el centro, y sin embargo no escuche ninguna de nuestras peticiones sobre las deficiencias educativas e infraestructurales del centro", dice un alumno. Los estudiantes afirman sufrir "una agobiante persecución": "En ocasiones alguna de las amigas de esta joven cuando nos escuchan decir algo en contra de esta guerra esperpéntica se acercan amenazantes con una grabadora para que repitamos la frase". Por ahora lo único seguro es que los estudiantes seguirán apelotonándose a las puertas de la escuela para "echar un pitillo".

Un policía local y un miembro de la Cruz Roja advierten del peligro a un surfista en el Orzán

El viento alcanzó los 109 kilómetros por hora en el fuerte temporal que azotó Galicia

Postes de teléfono, árboles, vallas publicitarias y carteles cayeron debido a la intensidad de las rachas, y municipios de Ourense y A Coruña sufrieron cortes de luz por el derribo de tendidos eléctricos. El frente también provocó retrasos en Alvedro y suspensiones de vuelos en Lavacolla. La Policía Local de A Coruña tuvo que retirar una valla publicitaria en la calle de la Merced, varios cascotes de obra se desprendieron sobre unos coches en Alcalde Soto y parte de un muro se desplomó en la Maestranza. En Oleiros el viento tiró árboles y dos postes de teléfono y en Sada una uralita rompió los cristales de seis viviendas de la calle Area.

La agresión de Vic le dejó secuelas en la cara a Canalda

El Liceo, de guerra en guerra

Si el martes el Liceo sufrió un auténtico suplicio en Vic, que no acabó al concluir el encuentro, sino que se prolongó en vestuarios cuando Ramón Canalda fue agredido con un palo desde fuera del recinto, ahora el cuadro coruñés viaja a Vercelli, donde le espera otra auténtica guerra. Días después de la agresión, Canalda rememora: "Me estaba cambiando, de espaldas a una ventana de plástico que tenía unas rejas por fuera. En esto que oigo como si cayera la ventana y me doy la vuelta, por lo que recibí el impacto de un palo en el rostro. Según me contó Carlos López, en un acto reflejo me aparté un poco y gracias a eso no perdí el ojo".