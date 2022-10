Hace 25 años: Fraga revalidará la mayoría, según los sondeos, y Bebeto aún no tiene contrato

El periódico del 13 de octubre de 1997 abría con la suspensión indefinida de Bebeto de su vuelta a la ciudad debido a que todavía no tenía contrato con el Depor, el compromiso del Gobierno de no cerrar más cuarteles de la Guardia Civil en Galicia y la suspensión de un concierto de Backstreet en Madrid por la histeria de las fans.

Cuiña, Álvarez Cascos y su mujer y Manuel Fraga, durante el mitin en Lalín | Miguel Riopa | EFE

Fraga revalidará la mayoría absoluta, según todos los sondeos

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, revalidará la mayoría absoluta del PP en las elecciones que se celebrarán el próximo domigno 19 de octubre, según todos los sondeos publicados estos últimos días. Las encuestas desvelan también un virtual empate de la coalición liderada por Abel Caballero y el BNG, que según todos los estudios es la única fuerza política que incrementa sus escaños. El secretario general del PP, Xosé Cuiña, anunció ayer ante unas 1.500 personas en el Pabellón de Deportes de Lalín que "el final no será sólo el final de fraga, es también mi final". En un mitin del PP en su localidad natal, de la que fue alcalde, Cuiña señaló que "frente a las tonterías respecto a supuestas pretensiones" de suceder a Fraga, nunca le pidió un cargo político, aunque reconoció que el presidente del Partido Popular le ayudó.

Bebeto no viene

Más difícil todavía. Cuando parecía que por fin todo estaba arreglado y que Bebeto iba a jugar las próximas dos temporadas en el Deportivo de La Coruña, las noticias son bien diferentes. José Roberto Gama de Oliveira aún no firmó con el club coruñés y, como Lendoiro no modifique su postura, no lo hará. El pasado miércoles, El Ideal Gallego ya adelantaba que el jugador venía a La Coruña sin su familia, sólo con su abogado, porque existían unas diferencias económicas entre lo prometido por Lendoiro y lo que ahora le ofrecía. De momento, está todo en punto muerto y el delantero bahiano aguarda en su domicilio de Río una llamada de La Coruña que le notifique que Lendoiro accede a lo prometido.

Equipo de waterpolo del Club Natacion Coruña | Gago

El despegue del waterpolo gallego

Desde el quince de septiembre, el Club Natación Coruña-Inef de waterpolo prepara la próxima temporada, en la espera de volver a los campeonatos de España como ocurrió el año pasado. Hace menos de cinco años que se creó la liga autonómica. El actual campeón es el equipo coruñés, que desde hace unos días entrena en las instalaciones del Inef en Bastiagueiro. "Antes, lo que hacíamos hasta que en octubre abrían las piscinas de Oleiros era entrenar sólo en seco, es decir, carrera o ejercicios físicos", explica Raúl Zamora, entrenador y jugador del CN Coruña. "El waterpolo gallego está creciendo mucho; es normal porque hace pocos años que los equipos son competitivos, hace cinco años había clubes pero se tomaban el deporte como un hobby y no había torneos", asegura.

Bill Clinton tiene unos genitales normales, según su abogado

El abogado personal de Bill Clinton, Robert Bennet, anunció ayer que el presidente de los Estados Unidos dispone de unos genitales perfectamente normales "en términos de talla, forma y dirección". Tras el examen médico anaul, Bennet confirmó que los órganos sexuales de Clinton no poseen "los signos distintivos" descritos por Paula Jones, que acusa al presidente de acoso sexual.