Hace 25 años: Fraga madruga tras la resaca electoral y el Depor pide 1.500 millones a Bebeto

El periódico del 21 de octubre de 1997 destacaba como principales noticias la decisión del PSdeG de aprestarse a vivir una fase de ajuste de cuentas tras las elecciones, la vuelta de los Duques de Mallorca de su luna de miel para ir al funeral de Pilar Miró y la reclamación del Depor de 1.500 millones a Bebeto.

Una mujer comprueba la calidad del pescado que acaba de adquirir | Gago

La Lonja, un frenético espectáculo diario

Cuando todavía están durmiendo la mayoría de los coruñeses, hay una parte de ciudadanos que vive ya lo que va a ser su momento más agitado de la jornada. El puerto de La Coruña no sólo es lo que los ciudadanos podemos apreciar a plena luz del día. Todos los almacenes e instalaciones que vemos durante nuestros paseos por el muelle se transforman por la noche para dar lugar a una puesta en escena singular. En la lonja, a las seis de la mañana, hay personas que están suficientemente despejadas y preparadas para empezar una nueva jornada laboral.

Fraga madruga tras la resaca electoral

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, llegó puntual a su despacho de San Caetano. La resaca de una tercera victoria no empañó el trabajo diario del líder del PP, quien minutos antes de las ocho de la mañana emprendió la tarea anunciada el domingo de trabajar "a destajo" en favor de Galicia. Manuel Fraga, que intervino en los programas informativos matinales de la principales emisoras de radio, desarrolló durante la jornada de ayer su trabajo diario con toda normalidad, según confirmó el gabinete de presidencia.

Los duques de Palma llegaron de la luna de miel para ir al funeral

El mundo de la cultura y la política arropó al hijo de Pilar Miró

Numerosos rostros conocidos del mundo del cine y la televisión, junto a los duques de Palma de Mallorca y una nutrida representación del mundo de la política, en la que destacó la amplia presencia del PSOE, asistieron ayer en Madrid al sepelio de los restos mortales de la directora y realizadora Pilar Miró, fallecida ayer repentinamente a la edad de 57 años, víctima de un infarto de miocardio. Gonzalo Miró, hijo de la directora, de 16 años, manifestó su agradecimiento por las muestras de afecto que se han producido hacia la figura de su madre.

Toñi Vicente

Toñi Vicente sigue ejerciendo de profeta de una cocina gallega renovada

Una especial sensibilidad, una elegancia innegable, un acusado inconformismo y, sobre todo, un amor que raya en pasión por la cocina, muy especialmente por la cocina de sus tan diversas tierras natales, son algunos de los puntos que tienen en común las dos grandes damas galardonadas el pasado día de Santa Teresa con el título de "mejor jefe de cocina 1997" que otorgan la Academia Española de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa. Toñi Vicente en Santiago y Carme Ruscalleda en San Pol de Mar hacen bueno el título de un delicisio libro de Carmeta Casas: "Damas guisan y ganan".

El Deportivo reclamará a Bebeto 1.500 millones de pesetas

José Ángel Franganillo, preparador físico de la primera plantilla del Deportivo, tenía una orden concreta del club: a las 18:00 horas tenía que personarse en las instalaciones de Riazor, ya que José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, había recibido una comunicación urgente del club para que se incorporara de manera inmediata a la disciplina blanquiazul a la hora señalada. El jugador bahiano hizo caso omiso del ultimátum, se quedó en Río de Janeiro y el club decidió dar por cerrado este caso. Por esta cfausa, el consejo de administración decidió reclamar al delantero brasileño, Bebeto, una indemnización de 1.500 millones de pesetas, por incumplir el contrato firmado con este club el pasado 19 de agosto.

Bebeto, Denisse y Donato

Pedro Avvad avisa a Lendoiro: "Quien siembra vientos recoge tempestades"

"Quien siembra vientos, recoge tempestades". Más alto se puede decir, pero no más claro. El abogado de José Roberto Gama de Oliveira, Pedro Avvad, no está dispuesto a dejarse atemorizar por las amenazas de Augusto César Lendoiro de acudir a los tribunales y responde al presidente deportivista duramente. Avvad no se cansa de repetir que, con la ley en la mano, "y por mucho que Lendoiro se empeñe en demostrar lo contrario", el precontrato que firmó el jugador no tiene valor legal alguno.