Hace 25 años: Fractura de tabique de Djukic en el destierro del Depor en San Lázaro

El periódico del 17 de febrero de 1997 llevaba a portada la jornada aciaga del Deportivo en su destierro en San Lázaro ante el Atlético, con expulsión de Nando y lesión de Djukic, y el debate sobre la reforma de la ley electoral debido a la moción de censura en As Pontes.









Miroslav Djukic estuvo treinta y cinco minutos en el quirófano

Miroslav Djukic fue operado anoche por el doctor Martelo, cirujano maxilofacial, en el sanatorio modelo de una fractura y desviación del tabique nasal. El defensa del Deportivo tuvo que abandonar el terreno de juego del estadio multiusos de San Lázaro en una camilla tras chocar con su compañero Naybet, en un lance del partido de anoche. El doctor Cobián le aplicó tres puntos de sutura en la enfermería del estadio santiagués y confirmó la fractura pero quería hacerle unas radiografías a su llegada a La Coruña para comprobar el alcance exacto de la lesión. Al llegar a la ciudad localizó al doctor Martelo, que decidió operarlo de inmediato. El jugador entró en el quirófano a las once y media y salió 35 minutos después. En cuanto al partido, el Deportivo no fue capaz de rematar una buena faena en la primera mitad y no pasó del empate (0-0) ante el Atlético de Madrid. El encuentro se disputó en San Lázaro por el cierre del estadio de Riazor por una sanción al equipo coruñés.









Lo mejor para el Fabril fue el resultado

Con su triunfo frente al Oviedo B (2-1), el Fabril se coloca como líder del primer grupo de segunda división b. El Fabril sacó adelante un partido que se le puso tremendamente difícil cuando a los tres minutos el equipo asturiano, por mediación de su mejor hombre, Losada, adelantaba a los suyos en el marcador, al aprovechar magníficamente un servicio de Barral. El Fabril no realizó lo que se dice un partido brillante y Diego (en la imagen) se retiró lesionado.









Aiesec propone a las empresas gallegas un intercambio internacional de estudiantes

El comité local de Aiesec (Asociación Internacional de Económicas y Empresariales) de La Coruña ha iniciado una campaña de visitas a treinta empresas gallegas para involucrarlas en su programa internacional de intercambio. La asociación ofrede a la empresa la posibilidad de aceptar a un estudiante extranjero realizando una práctica de formación en su empresa. Un programa informático une las ofertas de becas con los jóvenes que las demandan, teniendo en cuenta las exigencias del empresario y la formación académica y el conocimiento de idiomas del alumno.