Hace 25 años: Flavio seguirá apartado del equipo y llegan los bancos a María Pita

El periódico del 30 de abril destacaba la inauguración del primer tramo de la red de gas de Galicia y la victoria del Barça en la Copa del Rey como noticias principales.

La plaza tendrá seis conjuntos de bancos / Gago

El gobierno local aprueba un nuevo gasto de 27 millones para reformar María Pita

La reforma de la plaza de María Pita continúa restando fondos a las arcas municipales. El Ayuntamiento adjudicó la obra por 228 millones de pesetas pero, tal como reveló El Ideal Gallego, la necesidad de acometer unas obras de emergencia elevaron los gastos hasta los 273 millones. Ahora la comisión municipal acaba de aprobar una nueva partida, en esta ocasión de 27 millones, en la que no están incluidos los alrededor de 50 millones de pesetas en los que se ha cifrado la dotación de alumbrado artístico para el recinto. Necso, adjudicataria de las obras, ha instalado ya parte del mobiliario urbano de la plaza. Se trata de un conjunto de bancos de madera instalados sobre unas bases de piedra.

Flavio llegó al aeropuerto de Alvedro a primera hora de la mañana / Pedro Puig

Flavio continuará apartado del equipo

La Comisión Deportiva del Real Club Deportivo de La Coruña permanece firme y mantiene a Flavio Conceiçao apartado del equipo, tal y como se lo comunicó ayer al propio jugador. A esa sanción habrá que unir posteriormente la económica, toda vez que el asesor jurídico del club, Germán Rodríguez Conchado, informó a Flavio de que le había sido abierto un expediente, por lo que ahora tendrá diez días para presentar alegaciones. En la reunión, Flavio expuso a los rectores del club los motivos que le habían llevado a tomar la decisión de marcharse que, según manifestó más tarde a los medios de comunicación, fueron sencillos: "Llevaba dos semanas lesionado y veía que no mejoraba. Por este motivo, y aprovechando que tenía que viajar a Brasil para concentrarme con la selección, decidí adelantar el viaje para de esta manera pasar consulta con el doctor Rubens, quien ya me curó en anteriores ocasiones, apunta el centrocampista. En su defensa, esgrime que intentó ponerse en contacto con el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, pero que éste no se encontraba en el club en ninguna de esas ocasiones.

Selección gallega benjamín

El mejor fútbol sala de base

Tres pabellones acogerán este fin de semana el campeonato de selecciones autonómicas de fútbol sala en tres categorías, la senior y juvenil masculina y la senior femenina. La Coruña se convierte así en la capital del fútbol-sala base por unos días. Por otra parte, la selección gallega benjamín de fútbol sala se proclamó el pasado fin de semana en Oropesa campeona nacional. Los jóvenes representantes de Galicia triunfaron a lo grande con una goleada de 20-1. El conjunto está dirigido por Alfonso Castro, ex jugador del Deportivo que en sus tiempos logró el Pichichi de la Segunda División.