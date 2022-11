Hace 25 años: Una farmacia más que centenaria y la "saudade" de Luizao

El periódico del 8 de noviembre de 1997 llevaba a portada el incumplimiento de Iberia con su programa para Alvedro, los funerales por los fallecidos en las inundaciones de Badajoz y la "saudade" de Luizao, que quiere volver a Brasil.

El Plan de Ordenación Municipal establece como suelo no urbanizable la zona de la antigua conservera Celta/ Gago

El gobierno municipal proyecta trasladar las industrias de la ciudad a la periferia

Campaña ecológica a través del Plan de Ordenación Municipal. El Ayuntamiento incluye en el planeamiento revisado la posibilidad de que las empresas que realizan actividades calificadas calificadas como molestas o contaminantes, y que están en zonas próximas a viviendas o -como es el caso de las ubicadas al lado del Puente del Pasaje- cerca de la ría, abandonen estas ubicaciones y se instalen en lugares más aptos. Uno de de los aspectos que justifica esta opreación es la carencia de suelo urbanizable en la ciudad. Según revelaron fuentes de Urbanismo, la mayor parte de las parcelas en las que en el futuro se podrá construir nuevas promociones de viviendas están ocupadas, en parte, por fábricas o pequeñas industrias que impedirían la realización de nuevos polígonos de viviendas.

Las parcelas donde se construirán las viviendas están ocupadas por las instalaciones de la Hípica / Gago

Moreda reclama la firma del convenio que permitirá urbanizar La Maestranza

Más de dos años han transcurrido desde la aprobación por el pleno del Ayuntamiento que modificaba el firmado en julio de 1984 entre el Ministerio de Defensa y el gobierno municipal, que permitiría desarrollar el Plan Especial de La Maestranza. Este importante retraso ha motivado una enérgica respuesta por parte del concejal de Urbanismo, Salvador Fernández Moreda, que en calidad de senador del PSOE por La Coruña ha formulado una pregunta escrita al Gobierno. Según se desprende del texto enviado a la presidencia del Senado por Moreda, el proyecto del convenio se aprobó a propuesta del Ministerio de Defensa.

Emalcsa homenajeó a su abonado número 100.000

La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (Emalcsa) premió ayer a su abonado número 100.000 para conmemorar la llegada a este número tan "redondo". María del Carmen Reinoso fue la afortunada que, nada más darse de alta, se enteró de que era el abonado número 100.000. Para celebrarlo, el director gerente, José Antonio Orejón, y el jefe de srevicios administrativos, Emilio Roade, entregaron a María del Carmen Reinoso una placa conmemorativa, un pisapapeles y un libro.

La Farmacia Villar es la más antigua de la ciudad

Una farmacia más que centenaria

Muy pocas instituciones hay en La Coruña que cuenten con más de un siglo de existencia. Es el caso de la Farmacia Villar, en el número 82 de la calle Real que, con 170 años de servicios despachando medicinas, puede ostentar orgullosa el decanato de los establecimientos farmacéuticos coruñeses. No sólo es la más antigua de la ciudad, sino que posiblemente sa además de las más viejas de Galicia, junto con la de Couceiro, que atiende en la rúa dos Plateiros de Betanzos. José Villar y Vázquez, natural de la ciudad de Betanzos, tras examinarse en la Facultad de San Fernando de Madrid el 21 de febrero de 1827, vino a La Coruña dispusto a abrir un establecimiento modélico que respondiese al desarrollo experimentado por las ciencias naturales. Se estableció en el número 75 de la calle Real, donde existió algunos años hasta que el inmueble fue adquirido por Juan Menéndez Fuertes. Entonces se trasladó al edificio de enfrente, donde aún la vemos funcionar.

Luizao realiza ejercicios de estiramiento con Jose Ángel Franganillo

Luizao, presa de la melancolía, quiere marcharse

La Coruña tiene algo más de qué preocuparse. El último inadaptado es Luizao, que sufre un profundo ataque de melancolía. Quiere volver a su país. "Tengo ofertas -confesó-; el Flamengo se ha dirigido al Deportivo y el Corinthians me ha llamado a mí. Si no soy feliz, si no me adapto, ni el club ni yo ganamos nada reteniéndome aquí". No cabe atribuirlo más que a la casualidad, pero lo cierto es que el Deportivo arrastra una extraña maldición con los delanteros desde que rompió con Bebeto. El primer recambio fue Madar, con una grave lesión, lo que aceleró el fichaje de Renaldo. El menudo punta brasileño arrastró su desgracia por Riazor: tras perder a sus padres, sus circunstancias persionales y su mediocre juego acabaron por devolverlo a su origen. El tercero en la línea sucesora es Luizao.