Hace 25 años: Empieza a construirse el viaducto de Alfonso Molina y Djalminha desaparece

El periódico del 14 de abril llevaba a su portada que Galicia es la comunidad en la que más bajó el paro, Vázquez se decanta por Almunia porque "es la mejor persona para gobernar España", se inicia la construcción del nuevo viaducto de Alfonso Molina, las mejoras en Alvedro incluyen la preinstalación del eje de pista, un velero navega por el Atlántico para integrar a 30 jóvenes sordomudos y la Xunta gastará 6.000 millones en el Plan Contraincendios del 98.

Fomento comienza hoy la construcción del viaducto en la avenida de Alfonso Molina

La empresa Lain empezará a colocar los pilares de los dos pasos elevados paralelos de más de 200 metros que partirán desde la avenida de Alfonso Molina y llegarán hasta la boca del Puente del Pasaje. La empresa se verá obligada a acometer pequeños desvíos para el tráfico rodado, que estarán controlados por la firma Geoteyco, encargada del control de calidad. El enlace oeste, el más próximo a la Fábrica de Armas, se ha proyectado a tres niveles. Uno, inferior, se construirá bajo la glorieta y comunicará la avenida del Pasaje con la carretera del Burgo con dos carriles por sentido. El segundo nivel está diseñado al nivel de la rasante y se usará para los movimientos entre A Coruña-Madrid y O Burgo-A Coruña. Por último, el enlace este, en Perillo, se resuelve con un paso superior para el movimiento A Coruña-Santa Cruz y una glorieta de distribución del tráfico para el acceso a Santa Cristina.

El Gobierno negocia vender Santa Bárbara a las empresas alemanas de defensa

Los ministros de Industria y Defensa, Josep Piqué y Eduardo Serra, han mantenido contactos para vender la Empresa Nacional Santa Bárbara a las compañías alemanas Rheinmetall y Drauss-Maiffei. El Gobierno conseguiría con esta operación que al menos el 60% de los 317.709 millones que gastará el Ejército en la adquisición de 225 carros de combate Leopard sirvieran para resolver definitivamente el problema de la industria española de defensa. La factoría de A Coruña sigue perteneciendo al grupo Santa Bárbara, por lo que estaría incluida en la operación a menos que los tres proyectos presentados por la Xunta -Facor, Tecsa y una sociedad de matricería, todos ellos paralizados- permitiesen una salida diferenciada.

Losada, Moreda y Garcés con Almunia y Vázquez / Gago

Vázquez considera a Almunia "la mejor persona para gobernar en España"

El candidato a liderar el PSOE en las elecciones a la Presidencia del Gobierno, Joaquín Almunia, realizó una escala en A Coruña de camino al acto central de su campaña en Galicia, celebrado en Vigo. En la Casa del Pueblo socialista agradeció el refrendo ofrecido por el alcalde Francisco Vázquez quien, sonriente y distendido, se apoyó en citas de Felipe González y Santa Teresa de Jesús para justificar su apuesta por Almunia. "Como ustedes comprenderán, yo no me voy a guardar mi opinión en un tema clave y fundamental como poder establecer con mi voto y mi criterio quién entiendo que es la mejor persona para gobernar España", explicó. Mientras se desarrollaba el acto en la Casa del Pueblo, en la calle del General Sanjurjo la Policía Local intentaba poner orden en el tráfico colapsado por la presencia de un buen número de vehículos, incluido el transporte oficial del alcalde coruñés, ante las protestas de los conductores que se quejaban por el atasco.

El barco polaco, en el puerto coruñés

Treinta jóvenes sordomudos recorren las costas de Europa a bordo del "Pogoria"

El velero polaco "Pogoria" atracó ayer en el muelle de Trasatlánticos coruñés, donde hará escala durante esta semana como parte del programa de integración social del Instituto Falkowski de Varsovia. El "Pogoria" es un buque escuela para niños sordomudos que efectúa anualmente diversas travesías dentro de los programas de rehabilitación e integración social. Un total de 33 adolescentes de entre 14 y 18 años van en el barco, que permanecerá esta semana en una escala rutinaria en A Coruña.

Djalminha

Djalma "desaparece" sin justificación

El jugador brasileño Djalminha no acudió al entrenamiento y nadie en el club supo dar una explicación. El doctor César Cobián, jefe de los servicios médicos del equipo coruñés, explicó que el jugador no está ni enfermo ni lesionado. Además, no consta que José Manuel Corral, técnico deportivista, le hubiese concedido permiso. Sí se sabe que el máximo goleador del Deportivo recibió este fin de semana la visita de un gran amigo, Edmundo, delantero de la Fiorentina.