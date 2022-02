Hace 25 años: El Depor golea al Betis y aparece la oveja Dolly

El periódico del 24 de febrero de 1997 llevaba a portada la goleada (3-0) del Depor al Betis con un recital de Rivaldo, la caída de la inversión extranjera en Galicia en 1996 y las declaraciones de Beiras sobre el congreso de la UPG: "O BNG está en condicións de asumi-lo poder".









Beiras: "O Bloque está en condicións de asumi-lo poder"

El líder del Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Beiras, afirmó ayer que esta organización "está en condicións de asumi-lo poder", al tiempo que reiteró su disposición a un acuerdo con otros partidos para un gobierno alternativo si el Partido Popular pierde la mayoría. El dirigente nacionalista, que participó en la clausura del congreso de la UPG, aventuró la victoria de su formación como la "única posibilidade de cambiar a historia deste país e de practicar a honestidade". El IX Congreso de la Unión do Pobo Galego (UPG) celebrado el pasado fin de semana en Lugo sirvió para elegir el nuevo Comité Central de esta formación nacionalista, que está integrado por un total de cincuenta y un miembros, y que presenta pocas novedades con respecto al anterior. Entre ellos se encuentran el presidente Bautista Álvarez, que repite en el cargo; el diputado autonómico Alfredo Suárez Canal, el diputado en el Congreso Francisco Rodríguez, y las parlamentarias María do Carme García Negro, Pilar García Negro y Olaia Fernández.









Este equipo ilusiona

Prueba superada. El Deportivo ha logrado pasar la reválida del juicio sumarísimo de Riazor y es ya un conjunto renovado, tercero en la clasificación y generador de ilusiones perdidas. Carlos Alberto Silva se jugó la arriesgada baza de presentar un once inédito con Nando por la izquierda y Martins por la derecha, unidos a Mauro y Donato para dejar dos puntas en ataque: los brasileños Renaldo y Rivaldo. El Deportivo ganó por 3-0 al Betis, al que perdonó una goleada mayor, y Riazor vuelve a sonreír.









Miguel Manteiga: "Sigo siendo uno más del Leyma"

Con el nuevo año, los ciclistas han cogido ya sus bicicletas y comenzado a dar las primeras pedaladas de la temporada. De esta forma, el coruñés Miguel Manteiga ya pudo hacer sus primeros pinitos en su nuevo equipo, el Porcelanatto valenciano: "Me recibieron maravillosamente y el modo de entrenarse y de preparar la temporada es prácticamente profesional. He de decir que regreso francamente sorprendido y feliz de lo que me espera". El ciclista cullerdense, formado en las filas del Club Ciclista Leyma, no olvida a sus compañeros. "Aunque ahora esté en el Porcelanatto, sigo siendo uno más del Leyma. Aquí tengo a todos mis amigos y algunas carreras las realizaré con ellos".









Científicos británicos crean una oveja clónica a partir de otra adulta

Un grupo de científicos británicos en Glasgow, Escocia, ha conseguido crear por primera vez en la historia una oveja clónica a partir de una célula de otra adulta, informa ayer el dominical "The Observer". La creación, a partir de una célula tomada de la ubre de otra oveja, supone un nuevo punto de partida para la investigación biológica y un triunfo para los científicos británicos que lo lograron. La oveja clónica, que tiene en la actualidad siete meses y se llama "Dolly", se está desarrollando con normalidad, según el equipo de científicos, encabezado por Ian Wilmut, del Roslin Institute de Edimburgo.