Hace 25 años: Costas decidirá si la Casa de los Peces se construye en As Lagoas

El periódico del 22 de octubre de 1997 llevaba a portada la intención de Francisco Vázquez de poner su cargo a disposición del PSdeG, tras los resultados electorales de las autonómicas, y el atasco monumental en Cuatro Caminos por las obras de asfaltado.

Antigua cetarea de As Lagoas

Costas decidirá si la Casa de los Peces se construye en la cetárea de As Lagoas

La construcción de la Casa de los Peces, que el Ayuntamiento quiere inciar antes de final de año en la antigua cetárea de As Lagoas puede sufrir, en el mejor de los casos, un sensible retraso. La Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, acababa de aprobar, de manera provisional, la delimitación del dominio público marítimo-terrestre del tramo entre Punta Herminia y Punta Mexillosa, cerca del monte de San Pedro. El gobierno municipal tenía la intención de finalizar la construcción del nuevo museo interactivo de la ciudad en 1999.

Momento en el que intentan retirar el camión | Gago

El túnel de María Pita vuelve a ser una trampa

El túnel de María Pita volvió a ser el cepo en el que un camión, en esta ocasión armado con grúa, quedó atrapado. Poco después de las once de la mañana, un vehículo pesado con matrícula de Sevilla quedaba bloqueado al paso por el túnel. El bloque se suma a la larga lista del aparcamiento de María Pita. Parte del problema se solucinará con las obras previstas para la plaza, que contemplan la retirada de varias columnas interiores y la mejora de la entrada.

Patxi Salinas: "Lendoiro se cargó un buen equipo en dos años"

La actual crisis deportivista fue analizada por varios jugadores de la plantilla celeste, entre los que se encontraban Patxi Salinas, el ex blanquiazul Flaco Gil y Gudelj, en el transcurso de una mesa redonda en el periódico "Atlántico Diario" de Vigo. El jugador del equipo vigués más contundente fue Patxi Salinas: "El Deportivo fue un equipo que tuvo dos ligas en las manos y que hizo un gran fútbol, pero Lendoiro en dos años se lo ha cargado. No se puede cambiar a quince jugadores para traer a otros que no son mejores que los que había".

Daniel Echeverría y Ramón Canalda, con un directivo de la marca Element | Pedro Puig

Canalda teme los encuentros lejos de Riazor

La primera plantilla del Hockey Club Liceo continúa inmersa en la preparación de su debut liguero, que se producirá ante el Areces de Grado. Dentro de esa planificación, los hombres que prepara Carlos Gil se ejercitaron sobre el parqué de Riazor, aunque algunos, como en el caso de Ramón Canalda, tuvieron doble sesión. A sus treinta años, Canalda es, con siete, el segundo jugador que más temporadas lleva en el club. El portero del Liceo considera que la asignatura pendiente de su equipo sigue estando en los partidos que disputa en las pistas catalanas, porque los rivales se emplean con demasiada motivación.