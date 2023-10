Hace 25 años | A Coruña recibe el primer Plan General al amparo de la Lei do Solo

LIMPIAN DE MALEZA LA ZONA DE PLANEO. Las obras de mejoras técnicas en el aeropuerto de Alvedro están paralizadas. Se ha levantado ya la plataforma donde irá colocada la antena del localizador del ILS. Todos los técnicos coinciden en afirmar que el monte Costa sigue siendo el obstáculo peor. Las tripulaciones de los "Caravelle" han dicho: "Si no rebajan el monte no podremos continuar aterrizando en Alvedro". EL DEPORTIVO AL DÍA. Aunque con las consiguientes reservas en torno a la alineación de Juan Carlos, puesto que todavía no llegó la autorización oficial de la Federación Argentina, Fernando Riera tiene perfilado el equipo que se enfrentará mañana al Levante, confirmándose la vuelta al primer equipo de Loureda y el debut del internacional juvenil Piña.