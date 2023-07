Hace 25 años: A Coruña empuja a los tenistas españoles a clasificarse para semifinales de la Copa Davis

El periódico del 20 de julio de 1998 llevaba a su portada que el público aupó a España a la semifinal de la Copa Davis, indignación en Alvedro al cancelar Iberia uno de los vuelos de la tarde a Madrid, Camilo José Cela critica el "dirigismo" cultural desde la administración, regresaron los cinco jugadores del Deportivo que disputaron el Mundial de Francia, Manjarín confiesa que su lesión le hizo darse cuenta de que es un "privilegiado" y EEUU dejará en libertad mañana al empresario coruñés Javier Ferreiro.



El expediente de regulación de empleo de Tabacalera costará 10.000 millones

El expediente voluntario de regulación de empleo en Tabacalera que afectará a un máximo de 927 trabajadores tendrá un coste aproximado para la compañía de 10.000 millones de pesetas, según indicaron ayer fuentes sindicales de la empresa.

El empresario coruñés Javier Ferreiro será puesto en libertad mañana

El empresario coruñés, Javier Ferreiro, que lleva preso diecisiete meses en Estados Unidos será puesto en libertad mañana. Está previsto que Javier Ferreiro, detenido por las autoridades estadounidenses por comercio ilegal con Cuba, llegue a Galicia el miércoles día 22. El empresario coruñés Javier Ferreiro ingresó en prisión el día 1 de marzo de 1997 acusado de mantener relaciones comerciales desde Estados Unidos con Cuba a través de terceros países, actividad prohibida por la Ley Helms Burton decretada por el Gobierno de Estados Unidos.

A la primera fue la vencida

Como dos campeones. Así lograron ayer Carlos Moyá y Alex Corretja clasificar a España para las semifinales de la Copa Davis, sin ceder un solo set y haciendo valer que por algo están considerados los dos mejores jugadores del mundo sobre tierra batida. El público que acudió al Club de Tenis de A Coruña no tuvo que esperar hasta el último momento para ver cómo su equipo lograba lo que no se repetía desde hace once años e incluso Corretja tuvo la atención de agradecer a la grada su apoyo saliendo a jugar a jugar el último encuentro cuando ya estaba todo decidido.

El baile tradicional de Xacarandaina será un inestimable embajador cultural de Galicia en su periplo por Europa

Xacarandaina lleva su baile a Italia y Francia

Torino (Italia), Marsella y La Provenza son las ciudades que tendrán la fortuna de ver actuar al Grupo de Bailes Tradicionais Xacarandaina que ayer partía de la ciudad herculina para participar en diversos festivales que se celebrarán en territorio italiano y francés. Los 42 miembros de la asociación juvenil coruñesa tienen como objetivo dejar el pabellón musical gallego muy, muy alto.