Hace 25 años | A Coruña y Betanzos colaboran en turismo y VI Congreso de Peñas

El periódico del 25 de agosto de 1998 llevaba a portada el sexto vuelo a Madrid desde septiembre en Alvedro, la colaboración de los ayuntamientos de A Coruña y Betanzos para promocionar el turismo, las dudas de Touriño sobre si optará a encabezar el PSdeG y la presentación del VI Congreso de Peñas Deportivistas.

Francisco Vázquez y Manuel Lagares, en la Alcaldía coruñesa

A Coruña y Betanzos colaboran en la promoción del turismo

Francisco Vázquez y Manuel Lagares firmaron ayer un convenio para la promoción turística de sus ayuntamientos. A Coruña pretende con este acuerdo que la oferta cultural y lúdica de los municipios cercanos sirva para incrementar los días de estancia de los visitantes en la ciudad. Mientras que Betanzos se beneficiará de la entrada en el circuito turístico nacional y paliará en parte los problemas que hasta ahora suponía su escasa infraestructura hotelera.

Emilio Pérez Touriño y Bonifacio Borreiros

Touriño asume el "profundo cambio" que las bases reclaman

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Emilio Pérez Touriño, no despejará hasta septiembre si finalmente opta o no a la secretaría general del PSdeG. Por ahora, el único candidato firme es Miguel Cortizo, quien hizo oficial su candidatura la semana pasada, donde explicó ante la prensa las claves que él defiende para acometer la renovación del partido. Mientras tanto, Emilio Pérez Touriño continúa con sus contactos. No obstante, comentó que los militantes "exigen un profundo cambio" y, en ese sentido, "el congreso deberá responder a dicho cambio".

El jefe de relaciones externas de El Corte Inglés, José Manuel Blanco, abrió el acto de presentación

El VI Congreso de Peñas Deportivistas se presentó en El Corte Inglés

La sexta edición del congreso de peñas deportivistas ya empieza a ser una realidad, después de que ayer El Corte Inglés fuera el escenario de la presentación de los actos. La organización del congreso le ha correspondido en esta ocasión a una peña recién formada como es la "Torre de Celas" y que ha nacido con un gran espíritu de trabajo. El jefe de relaciones externas de El Corte Inglés en A Coruña, José Manuel Blanco Aldariz, como anfitrión del acto, animó a los presentes a continuar con esta línea de trabajo. La presidenta de la peña Torre de Celas, Susana Amor, abogó por la unión de las agrupaciones blanquiazules, lo que supondrá un beneficio para el propio club.