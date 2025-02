Mucho malestar y preocupación había hace 25 años entre los vecinos del Agra do Orzán por lo descuidada que estaba la zona de la calle Barcelona. De ahí que reclamaran al Ayuntamiento medidas para mejorar tanto la vigilancia como la limpieza de las vías. Ese descontento en el barrio fue uno de los temas destacados por El Ideal Gallego el 18 de febrero de 2000. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, el periódico informaba de lo mucho que le iba a cambiar la vida a la familia coruñesa agraciada en La Quiniela con 5 millones de pesetas, unos 30.000 euros. Hace 75 años la Asociación de la Prensa organizaba en el hotel Finisterre su tercer baile del año, mientras que hace cien años era noticia la reunión convocada en Betanzos para mejorar las escuelas.

Viernes, 18 de febrero de 2000

Hace 25 años | Los comerciantes de la calle Barcelona reclaman mayor vigilancia y limpieza

La mayor parte de los comerciantes de la calle Barcelona se encuentran satisfechos con su situación, sobre todo desde que hace dos años, en 1998, dicha zona se convirtió en peatonal, lo que ha aumentado la afluencia de público y las ventas. Sin embargo, también se quejan de que la calle está siendo abandonada por las autoridades, sobre todo en lo que respecta a la limpieza o a la vigilancia policial; esta última, no solo para controlar que no pasen vehículos, sino también para que no sea dañado el mobiliario urbano de la vía. Los comerciantes de la calle Barcelona que en estos momentos se sienten más perjudicados –por lo que han tenido que escribir varias veces al alcalde, Francisco Vázquez, pidiendo una solución– son los situados en la calle Barcelona a partir de Villa de Negreira y la calle Páramo.



Por otra parte, dieciocho personas iniciarán el próximo mes de marzo de 2000 la segunda fase del proyecto Igloo Coruña. Estas personas, que se encuentran en una situación deficitaria y de exclusión social, son perceptores del salario social (Risga) y han sido seleccionados a través de los centros municipales de servicios sociales.

Martes, 18 de febrero de 1975

Hace 50 años | La Quiniela deja más de cinco millones de pesetas a una familia coruñesa

El afortunado quinielista coruñés del boleto con catorce aciertos, tres de trece y tres de doce, es José Rodríguez Serrano, empleado de Aluminios Galicia, casado y padre de una niña de año y medio. La noticia es que este quinielista, con una sangre fría a prueba de bomba, no había dicho nada a su esposa y el boleto premiado lo había depositado en la sucursal número ocho del Banco de Bilbao de la calle Ramón del Cueto. El boleto es de ocho apuestas y por él percibirá la importante suma de cinco millones y mucho de pesetas.



No fue fácil para el informador localizar al poseedor de este boleto. Tampoco fue sencillo convencer al señor Rodríguez para que nos recibiese, negándose al principio a decir que era el afortunado dueño de tal boleto. Cuando accedió a decirnos que era él, la sorpresa de su esposa fue grande. El diálogo se hizo ya más fácil, aunque siempre con la negativa a ser fotografiado. El afortunado no creía que el premio iba a alcanzar “semejante cantidad”. Su mujer, Consuelo Estévez, reconoce que se trata de una suma que “es, desde luego, importante”. “Todavía no acabo de creérmelo”, añade la esposa del agraciado.

Sábado, 18 de febrero de 1950

Hace 75 años | Baile de la Asociación de la Prensa en el Finisterre

En la sala de fiestas del hotel Finisterre se celebrará mañana, 19 de febrero de 1950, por la noche el tercero de los bailes organizados este año por la Asociación de la Prensa coruñesa. Después del éxito registrado en el de los niños y mocitos, celebrados el jueves, es de esperar que nuevamente las pistas del Finisterre se vean concurridísimas de jóvenes, que además de pasar una velada divertida opten a los valiosos premios que serán sorteados entre los que asistan.



Para este gran festival comenzó ayer la venta de billetes y mesas en el local de la Asociación de la Prensa –Linares Rivas, 14, 2º– y continuará hoy durante la tarde. Mañana podrán adquirirse igualmente, por la mañana y por la tarde, y desde las diez en la taquillas de La Solana. Se da tanto tiempo para la adquisición de localidades para evitar colas en el hotel Finisterre.

Miércoles, 18 de febrero de 1925

Hace 100 años | Donativos para mejorar las escuelas de Betanzos

El domingo último, 15 de febrero de 1925, en el magnífico edificio destinado a escuelas de los García Naveira, se celebró en Betanzos la primera reunión para tratar de la implantación de la Mutualidad Escolar. Con una concurrencia de más de dos centenares de padres y madres de los 50 niños matriculados en dicho centro, hizo uso de la palabra el culto señor cura párroco de Tiobre, don José Baños, dando a conocer la importancia de la Mutualidad y los fines que en la misma se persiguen. Hay recaudados importantes donativos y se esperan muchos más.



También en la comarca de Betanzos, la vecina de Filgueira de Traba Josefa Centoira Perna denunció ante la Guardia Civil, que de un molino que posee en el lugar de la Basaqueira, le habían hurtado tres ferrados de maíz y una tolva del aparato de moler trigo.