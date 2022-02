Hace 25 años: Colas de hasta cuatro horas para ver al Depor en San Lázaro

El periódico del 14 de febrero de 1997 llevaba a portada la huelga de los camioneros gallegos y las colas para retirar entradas para ver al Deportivo en San Lázaro tras el cierre de Riazor.





Los productos de primera necesidad escasean ya en hipermercados y tiendas

Los problemas crecen. En mercados, plazas de abastos, supermercados y panaderías el paro de camioneros comienza a causar estragos en las existencias. Tal y como adelantó ayer El Ideal Gallego, el gerente del Mercado Central de Frutas, José Bermúdez, seis productos de alto consumo se agotaron ayer: limón, zanahoria, repollo, coliflor, tomate, lechuga y cebolla. En algunos establecimientos, como "Frutas Trini", de Los Castros, sólo se permitía adquirir dos zanahorias por cliente. En otros como "Frutas Tino", del Orzán, se agotaron todas las verduras.









El Ayuntamiento propone la creación de un servicio de bomberos mancomunado

El concejal de Seguridad Cidadana, José Nogueira, explicó que el Cuerpo Municipal de Bomberos no dispone de efectivos suficientes para atender las emergencias de otros municipios. Nogueira explicó que, en la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con 94 efectivos y quie, si bien la cifra ideal para una ciudad de 250.000 habitantes es de unos 110, este número se alcanzará en un plazo de uno o dos años. "Si tuviéramos que prestar servicios en otros municipios no bastaría con 150 personas", señaló. Por este motivo, el concejal propone a los ayuntamientos que no tienen capacidad para crear un parque de Bomberos que usen el coruñés. Sólo "tendrían que contratar a los efectivos", explica.









Defensa apoya el acuerdo firmado por Santa Bárbara y los sindicatos

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, reiteró ayer en una visita a las instalaciones en Madrid de la Empresa Nacional Santa Bárbara el compromiso del Gobierno con el sector de la industria de armamento y la intención de potenciarla para competir en el mercado internacional. Con sus declaraciones, vino a apoyar la filosofía del acuerdo firmado recientemente entre Santa Bárbara y los sindicatos mayoritarios que vincula la pervivencia de las factorías de la fábrica a la potenciación de la tecnología.









Los deportivistas esperaron hasta cuatro horas para retirar sus localidades

La afición coruñesa no descansa. Es igual que el Deportivo juegue en Santiago o en Madrid. Los deportivistas de corazón quieren presenciar el encuentro de San Lázaro en directo. No les vale la "tele". Miles de personas aguardaron ayer pacientemente su turno a la espera de recoger su localidad para ser testigo en vivo del choque entre colchoneros y deportivistas en colas de hasta cuatro horas que llegaban hasta el Obelisco.









Cosecha de agujetas y diseño de futuro

Tras la sesión de entrenamiento, los jugadores y el equipo técnico del Deportivo acudieron a un restaurante de Santa Cristina donde también se dieron cita los miembros del consejo de administración. Era una comida programada desde la pasada semana, cuyo objetivo primordial era el de restablecer el orden y diseñar un futuro más prometedor para el club. El técnico recién llegado, Carlos Alberto Silva, aprovechó la ocasión para intensificar su conocimiento de la plantilla.