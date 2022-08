Hace 25 años: Una carpa para dormir la moña en el Pop-Rock y goleada al Vasco da Gama

El periódico del 13 de agosto abría su edición con el duro ajuste económico del Gobierno para 1998 y la goleada del Deportivo al Vasco da Gama en el Teresa Herrera.

Una carpa para "dormir la moña", novedad del Coruña Pop-Rock

En el "saluda" del alcalde incluido en el programa de mano de las Fiestas de María Pita, Francisco Vázquez invita a los herculinos y a los visitantes a disfrutar de los festejos "de manera sana y civilizada". El sábado actuará en la playa de Riazor el grupo orensano Los Suaves, popular banda de rock duro, un tipo de música cuyos seguidores se distinguen porque, lejos de saber disfrutar de los conciertos de manera sana, suelen caer en el exceso etílico con mayor frecuencia que los amantes de otros sonidos menos estruendosos. La Agrupación Local de Protección Civil, consciente de lo que se le viene encima, desplegará un dispositivo especial. La gran novedad será la instalación de una gran carpa en la playa de Riazor, frente al restaurante Gasthof, para personas que hayan abusado del alcohol pero cuyo estado no sea tran grave como para trasladarlas a un centro sanitario. Según explica Carlos Touriñán, responsable de Protección Civil, este recinto tendrá unos 40 metros cuadrados, estará dotado de camillas y atendido por personal sanitario.

Os Amigos dos Museos de Galicia terán a súa sede na Cidade Vella

Os membros da Asociación de Amigos dos Museos de Galicia celebran mañá ás oito do serán unha asemblea extraordinaria na Aula de Cultura Caixa Galicia da Coruña na que o únicop unto do día será aproba-la adquisición dun local para instala-la súa sede, xusto detrás da Colexiata de Santa María. O investimento total na compra e restauración do edificio estará próximo ós 20 millóns de pesetas.

Una goleada refleja la superioridad del Deportivo

El Deportivo es el primer finalista del torneo tras vencer con holgura (4-0) al Vasco da Gama, que está muy lejos de ser aquel equipo que en otros tiempos estuvo en Riazor. Rivaldo, con dos tantos, Manjarín y Luizao, que se estrenó como blanquiazul en Riazor, fueron los autores de los goles.