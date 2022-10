Hace 25 años: Carlos Alberto Silva dice que no presentó la dimisión

El periódico del 18 de octubre de 1997 destacaba el Rally de La Coruña, el fin de campaña de las elecciones gallegas y las obras, que vuelven a María Pita diez años después de su construcción.

La plaza de María Pita estará cerrada a los peatones hasta febrero

Comienza la cuenta atrás. La empresa Necso Entrecanales Cubiertas instaló ya una caseta de obra en la plaza de María Pita, operación que sirve de prólogo al inicio de los trabajos de reforma del recinto, considerados por el alcalde, Francisco Vázquez, como uno de los más importantes de su gobierno. En apenas cuatro meses, María Pita tendrá "nueva plaza", apenas después de diez años de la última reconstrucción. Hasta ese día, los ciudadanos que a diario circulan por la plaza tendrán que acostumbrarse a hacerlo bajo sus soportales.

Hernández Cochón, durante el recorrido por el centro de salud | Gago

Inaugurado el centro de salud de Castrillón

El centro de salud del Castrillón, que lleva ya funcionando desde el primer trimestre de este año, fue inaugurado oficialmente por el conselleiro de Sanidade y Servicios Sociais, José María Hernández Cochón. Al finalizar su recorrido por el centro sanitario descubrió la placa conmemorativa de la inauguración.

La Coruña rinde homenaje a Pedro Mariño, el arquitecto que soñó la ciudad

El nombre de Pedro Mariño está indiscutiblemente ligado al despegue de La Coruña como ciudad cosmopolita. La huella del arquitecto benaventino -que trabajó para el Ayuntamiento coruñés desde 1894 hasta su muerte en 1931- está presente en cualquier paseo por la ciudad. Además de su obra más conocida, el palacio de María Pita, es responsable de los edificios más emblemáticos del modernismo coruñés: La Terraza, el antiguo Matadero, las escuelas públicas de la calle Orzán, la Casa de Sol, las "casas baratas" del Campo de Marte, el Palacio de Justicia, el antiguo teatro-circo Emilia Pardo Bazán, el desaparecido mercado Eusebio da Guarda en la plaza de Lugo... Por eso, en una iniciativa conjunta del Ayuntamiento y de la Universidad, La Coruña le rinde homenaje estos días con una exposición inaugurada en el Kiosco Alfonso.

Carlos Alberto Silva firma un autógrafo poco después de despedirse de los jugadores | Pedro Puig

Silva dice que no presentó la dimisión

Carlos Alberto Silva se despidió ayer de los jugadores que tuvo a sus órdenes desde el pasado mes de julio. El ya ex técnico deportivista abandonará la ciudad el próximo lunes, pero antes quiso decirle adiós a toda la afición y explicar cuál es su sentir tras la destitución. "Yo no presenté la dimisión, hubo consenso para rescindir el contrato -afirmó Silva-, no lo esperaba, es la verdad, pero el fútbol tiene estas cosas". Ni presentó la dimisión, ni esperaba tener que dejar el equipo.