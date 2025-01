Un nuevo acceso a la playa de San Amaro desde el Paseo Marítimo preparaba el Ayuntamiento hace 25 años para satisfacer una petición de los vecinos de Adormideras. Fue uno de los asuntos destacados en la primera página de El Ideal Gallego del 9 de enero de 2000, el día después del empate sin goles del Deportivo ante el Espanyol en Montjuic. En 1975, hace 50 años, el diario se hizo eco de la detención de dos jóvenes por el robo de un parquímetro de los Cantones que transportaron hasta el monte de San Pedro de Visma para forzarlo y hacerse con las 25 pesetas que contenía. Cien años atrás, en 1925, el periódico informó de las heridas sufridas en territorio marroquí por Ricardo Balaca Navarro, alférez de las tropas regulares de Tetuán.

Hace 25 años | El Ayuntamiento conectará la playa de San Amaro con el Paseo Marítimo

El Ayuntamiento tiene previsto para este año 2000 la construcción de un nuevo acceso a la playa de San Amaro desde el Paseo Marítimo. Con esta obra, el Gobierno local completará el plan de mejora de los servicios de la zona de Adormideras, entre los que se incluye la piscina recientemente inaugurada. La actuación beneficiará a los usuarios habituales del arenal, así como a los socios de las instalaciones polideportivas del complejo del Club del Mar, sin olvidar a los residentes en el polígono de Adormideras. El proyecto responde, además, a las peticiones de los vecinos, que ahora tendrán la oportunidad de llegar a la playa por dos entradas diferentes, lo que evitará los problemas de tráfico que surgen en verano en la bajada a la zona residencial.



En clave sanitaria, el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña estudia presentar un recurso contra el nuevo decreto aprobado por la Xunta que les obliga a abrir los despachos los sábados por la mañana. Consideran un error que esta medida se imponga a todas las farmacias.



En deportes, el Dépor rompió en Montjuic la racha de derrotas que había padecido ante el Zaragoza y el Racing de Santander. El equipo coruñés empató sin goles frente al Espanyol en un encuentro en el que fue el claro dominador, especialmente en la segunda parte.

Hace 50 años | Dos detenidos por robar un parquímetro

Los dos jóvenes que, en la noche del pasado día 3 de enero de 1975, habían robado un parquímetro en los Cantones, han sido detenidos por la policía coruñesa. En el robo participó, también, otro joven que todavía no ha sido identificado por la Brigada de Investigación Criminal. El parquímetro fue robado sobre la una y media de la madrugada, valiéndose de un destornillador para separarlo de su base. Una vez en su poder, los jóvenes se lo llevaron al monte de San Pedro de Visma. Allí lo descerrajaron, apropiándose de 25 pesetas que contenía. El parquímetro no ha podido ser localizado, pues como era de noche, no recuerdan el lugar exacto donde lo abandonaron. El aparato, propiedad del Ayuntamiento, está valorado en 37.500 pesetas. Los detenidos se confesaron autores del robo de dos aparatos transmisores-receptores en un almacén de Bens.

Hace 100 años | Herido en Beni Mesaud el alférez Balaca Navarro

Por telegramas recibidos en La Coruña se ha tenido noticia de que en las operaciones realizadas por las fuerzas de la columna que manda el general Saro, en Regaia, y en la acción de Beni Mesaud, fue herido, aunque afortunadamente no de gravedad, el joven y bizarro alférez de las tropas regulares de Tetuán don Ricardo Balaca Navarro, hijo de nuestro distinguido amigo el pundonoroso teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de esta provincia, don Eduardo Balaca. Dicho señor sale hoy, 9 de enero de 1925, en el tren rápido para Tetuán.



En cuanto a la agenda cultural, hoy, a las siete y media en punto y en el teatro Rosalía de Castro, se celebrará el sexto concierto del año artístico de 1924-25 de la Sociedad Filarmónica. La ejecución corre a cargo de la violinista Lydia Bemirgian y la pianista Emma Boynet.