Hora y media estuvieron sin luz más de 22.000 abonados coruñeses hace 25 años a consecuencia de una avería en la subestación de Unión Fenosa de A Grela. Fue el apagón más importante registrado en la ciudad desde noviembre de 1976, tal y como destacó El Ideal Gallego en su edición del 29 de enero de 2000. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, el periódico informaba de la cesión de terrenos estatales al Ayuntamiento en la desaparecida calle Lope de Vega. Hace 75 años, en 1950, el Patronato Piñeiro Pose donaba al Hospital Municipal material por valor de 170.000 pesetas. Hace 100 años, el diario daba cuenta del trágico suceso ocurrido en el número 3 de la calle del Repeso, cerca de la plaza de Azcárraga, donde una anciana falleció asfixiada.

Sábado, 29 de enero de 2000

Hace 25 años | El apagón más grave desde 1976 deja sin servicio de luz a 22.000 abonados

Una avería eléctrica en la subestación de Unión Fenosa en A Grela provocó ayer, 28 de enero de 2000, un apagón de cerca de hora y media en gran parte de la ciudad. Según la empresa, el corte de suministro afectó a un 40 por ciento del municipio y dejó sin servicio a más de 22.000 abonados. Este apagón es el más grave en la ciudad desde el registrado en noviembre de 1976.



Por otra parte, los vecinos del Agra do Orzán se sienten molestos con el Ayuntamiento, así como desesperanzados, por no haberse incluido en los presupuestos de 2000 ninguna partida destinada a llevar a cabo mejoras en el barrio. Como última medida, si antes de mediados de año no se asigna un crédito para la zona, no descartan una campaña para animar a los vecinos a que se declaren insumisos fiscales y no paguen los impuestos municipales.



Además, la Universidad de A Coruña entregó ayer las Medallas de Oro y Plata a la Cámara de Comercio y al exconselleiro de Educación, Juan Piñeiro Permuy, respectivamente, durante una ceremonia celebrada en las instalaciones del Rectorado.

Miércoles, 29 de enero de 1975

Hace 50 años | El Estado cede al Ayuntamiento varios terrenos en la calle Lope de Vega

Los solares sobrantes de Obras del Puerto, sitos en la calle Lope de Vega tras las obras de apertura de San Diego, serán cedidos por el Estado al Ayuntamiento. La escritura de cesión será firmada mañana, 30 de enero de 1975, en la delegación provincial de Hacienda.



En cuanto a la actualidad municipal, celebró ayer sesión ordinaria la Comisión Permanente. Entre otros acuerdos, se aprobó patrocinar la acuñación de una Medalla conmemorativa de la Ciudad de La Coruña, para formar parte de la colección Ciudad de España. También se dio el visto bueno a autorizar las obras de demolición de la pared medianera de la casa número 53 de la calle Fernández Latorre. Además, se aprobó la propuesta sobre el abono de indemnizaciones por el desalojo de las casas números 43 y 45 de la calle Monforte.



También ayer se celebraron diversos actos en honor de Santo Tomás de Aquino en el Instituto de Enseñanza Media de Zalaeta. Fueron presididos por el director del centro, don José Barreiro, y comenzaron con una misa oficiada por el padre Benito, profesor del centro. Seguidamente tuvo lugar un acto literario en el teatro del instituto.

Domingo, 29 de enero de 1950

Hace 75 años | Donación del Patronato Piñeiro Pose al hospital

Una representación del Patronato Piñeiro Pose, que administra el gran inmueble sito en la plaza de Pontevedra que dejó aquel benefactor para la beneficencia, ha hecho entrega al alcalde en el día de ayer, 28 de enero de 1950, de una relación de material adquirido para el Hospital Municipal, y cuyo importe asciende a más de 170.000 pesetas. Entre dicho material figura un aparato de rayos X modernísimo, instrumental, ropas de cama, etc. El alcalde, señor Molina, propondrá en la próxima Comisión Permanente que se dé el máximo relieve a la aportación del benemérito donante y que se estudie la forma de dejar constancia de este agradecimiento de La Coruña. Según nuestras noticias, será colocada una lápida recordando el rasgo del donante, en la casa legada a la beneficencia, situada en la plaza de Pontevedra y calles Payo Gómez y Teresa Herrera.

Jueves, 29 de enero de 1925

Hace 100 años | Fallece una anciana por asfixia en Azcárraga

En la buhardilla del número 3 de la calle del Repeso, entre la plaza de Azcárraga y la calle de Zapatería, ocurrió ayer, 28 de enero de 1925, una desgracia. En la habitación de la derecha, de las dos de que consta la buhardilla, vivía Manuela Miramontes, de unos 95 años y viuda. A las once de la mañana, la vecina del segundo piso de la casa, María Ríos, advirtió que en la parte alta de la escalera había mucho humo. Avisó a Carmen Prieto, que ocupa el piso de la planta baja, y juntas subieron a la buhardilla. Llamaron repetidas veces, pero nadie contestó, así que salieron a la calle para avisar a los guardias números 65 y 115, que tuvieron que violentar la puerta para acceder. Dentro observaron que sobre un cajón ardían unos papeles, que eran los que producían el humo, y que en el suelo había trapos quemados. Junto a la cama vieron el cadáver de la anciana.