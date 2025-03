Hace 25 años era el día después de unas elecciones generales en las que el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta, lo que desencadenó la dimisión del socialista Joaquín Almunia. La jornada electoral en A Coruña transcurrió sin sobresaltos, aunque con algunas anécdotas ante las urnas que relató El Ideal Gallego en su edición del 13 de marzo de 2000. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, se reanudaba la actividad cultural extraescolar en el instituto Masculino. Además, los vecinos de la calle Ramón y Cajal se quejaban de la falta de iluminación en la zona donde se estaban realizando unas obras. Cien años atrás, el 13 de marzo de 1925, la agrupación Cantigas e Agarimos se preparaba para ofrecer una doble sesión en el teatro Rosalía de Castro.

Lunes, 13 de marzo de 2000

Hace 25 años | Las anécdotas pusieron la nota de humor a una jornada electoral sin sobresaltos

La octogenaria se disculpó por ser analfabeta y pidió ayuda a la mesa electoral. “¿Y a qué partido quiere votar?”, le preguntó una vocal. “A la flor, señorita, a la flor”, contestó la anciana. Tan gráfica respuesta disipó cualquier duda. Y la urna del colegio San Pedro de Visma se tragó dos papeletas del PSOE. Las anécdotas pusieron la nota divertida en una jornada de elecciones generales sin sobresaltos en A Coruña. El buen tiempo se alió con la democracia y a la hora del vermú el número de ciudadanos que habían ejercido su derecho al voto era considerable. “¿Qué quiere que le diga?”, explicaba una viuda sesentona en una improvisada encuesta a pie de urna en Monelos. “Yo, por los del PP, que Aznar ha prometido no quitarle la pensión a viejas que, como yo, no hacen ascos a una segunda boda... Y no creas que somos pocas”, puntualizó la señora. Los aficionados del Dépor también acudieron a su cita con las urnas, algunos luciendo las camisetas del equipo blanquiazul, que ayer ganó 2-0 al Valencia con goles de Fran y Flavio.



En cuanto a los resultados, el Partido Popular dio ayer, 12 de marzo de 2000, un vuelco al mapa político español al vencer con mayoría absoluta –183 diputados– en las elecciones generales, en las que consiguió más de diez millones de votos. El histórico triunfo de la formación encabezada por José María Aznar, que aumentó en 27 el número de sus representantes en el Congreso, provocó la dimisión irrevocable del socialista Joaquín Almunia.

Jueves, 13 de marzo de 1975

Hace 50 años | Reanudada la actividad cultural en el Masculino

Desde el pasado mes de diciembre de 1974 no se había celebrado ninguna actividad cultural extraescolar en el instituto Masculino. Ahora se ha anunciado un acto cultural para el sábado, 15 de marzo de 1975, aunque estará reservado exclusivamente a los alumnos del centro. El acto consistirá en una audición de cantantes chilenos (Víctor Jara, Violeta Parra, Los Calchakis y Quilapayún) y del español Paco Ibáñez, y un recital a cargo de alumnos del centro.



Por otra parte, vecinos de la calle Ramón y Cajal se quejan de que las vallas que se sitúan en la zona por obras no tienen iluminación, por lo que de noche se corre el riesgo de llevárselas por delante. Mientras que a la vigilancia municipal no le preocupa –aparentemente– ese hecho, parece que los guardias andaban preocupados por multar algunos coches aparcados tras las vallas.

Viernes, 13 de marzo de 1925

Hace 100 años | Actuación en el Rosalía de Cantigas e Agarimos

El próximo domingo, 15 de marzo de 1925, actuará en el teatro Rosalía de Castro la notable agrupación artística regional Cantigas e Agarimos, compuesta por cuarenta coristas de ambos sexos. Dará dos funciones: una por la tarde y otra por la noche. El principal objeto de la presentación al público será el dar a conocer la aplaudida zarzuela gallega ‘A lenda de Montelongo’, que obtuvo gran éxito en Santiago, Vigo y Vilagarcía.



En otro orden de cosas, a las nueve de la noche de ayer tuvo lugar en el Kiosko Alfonso el banquete con el que las clases sanitarias de la provincia han querido demostrar su afecto al director general de Sanidad, don Francisco Murillo. Antes, por la mañana, visitó acompañado de las autoridades el Hospital de Caridad, el Hospicio Provincial, el Dispensario Antituberculoso y el pabellón Docker, próximo a terminarse.