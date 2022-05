Hace 25 años: El alcalde se opone al Palacio del Carbón y Martín Vázquez se marcha

El periódico del 10 de mayo de 1997 llevaba a portada el reencuentro del tranvía con la ciudad y la oposición de Francisco Vázquez al Palacio del Carbón en el puerto.









El alcalde expresa su "total oposición" a la nave carbonera

El alcalde se ha pasado, definitivametne, al bando de los vecinos contrarios a las instalaciones carboneras que el puerto y Unión Fenosa pretenden instalar en el muelle del Centenario. Vázquez ya había mostrado su oposición a este proyecto, en el que está previsto invertir 3.200 millones, cuando era un esbozo, en enero de 1995. Ahora Francisco Vázquez se alinea con los vecinos y reclama también que el circuito de descarga de graneles sólidos sea "totalmente cerrado" y no semicerrado, como pretende la Autoridad Portuaria, y considera "una auténtica necesidad" la creación de un Puerto Exterior.









Martín Vázquez: "Me marcho el treinta de junio"



En cascada. Los españoles del Deportivo han protagonizado, uno tras otro, la semana y todos ellos con el futuro entre manos. Rafael Martín Vázquez asume su destino. "Me marcho a final de temporada. Viendo las perspectivas y cómo está el panorama he decidido que quiero disfrutar, que quiero jugar y será en otro equipo", desveló. Lo que no ha decidido aún es su destino o, al menos, no parece dispuesto a descubrirlo.





Francisco Vázquez acusa a Lendoiro de hacer política a costa del Deportivo

El alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, manifestó ayer que el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, pensaba desde hace tiempo llevarse al equipo a entrenar fuera de la ciudad y que al rechazar la oferta municipal de un nuevo campo de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la Torre "pretendió tender una cortina de humo en su intento de politizar". Vázquez advirtió que el Ayuntamiento "no entrará en ningún tipo de polémica al respecto porque a la vista de todos los coruñeses está la actuación municipal, que ha sido siempre encomiable, como lo demuestra una inversión de 1.400 millones de pesetas en las obras de ampliación del estadio de Riazor".