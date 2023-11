Hace 25 años | Acción de Gracias en As Mariñas y Manteca deja las muletas

El periódico del 27 de noviembre de 1998 llevaba a su portada el paro de los procuradores para denunciar la división de la Audiencia, el autobús que repartirá metadona en cuatro puntos de la ciudad y la denuncia del BNG de que la Xunta quería trasladar el CGAI a Santiago.

El teléfono gratuito de emergencias 112 comienza a funcionar en Galicia

El teléfono gratuito de emergencias, común a toda Europa, el 112, desde el que la Xunta atenderá cualquier tipo de urgencia o emergencia médica, policial, de incendios o protección civil comienza a funcionar hoy de forma oficial.

El Ayuntamiento relanzará el Coliseo con una oferta de público para toda Galicia

El Coliseo, el buque insignia del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), se prepara para el despegue. La Concejalía de Cultura trabaja en un ambicioso proyecto para relanzar este centro de usos múltiples como ya hiciera con el treatro Rosalía de Castro y el Fórum Metropolitano. La ciudad no genera público suficiente para abrir el recinto cada 15 días y reunir a las 3.000 ó 5.000 personas que se necesitan para que los costes de contratación sean razonables. Hay que buscarlo fuera de A Coruña, asegura el concejal de Cultura, José Luis Méndez Romeu.

Un día de Acción de Gracias en As Mariñas

El Día de Acción de Gracias también se celebró a este lado del Atlántico. El Club de Jubilados de Norteamérica conmemoró en Sada la tradicional fiesta estadounidense con una multitudinaria comida que sirvió de encuentro a los emigrantes retornados del país americano. En el ágape no faltaron ni el pavo ni los manjares que usualmente acompañan esta celebración en los hogares de los Estados Unidos. El festejo, que se desarrolló en el hotel Sada Marina, comenzó con la interpretación de los himnos de España, Galicia y Estados Unidos. A la celebración acudieron, entre otros, el alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares; el regidor de Redondela, Amado Ricón, un emigrante retornado que presidió durante varios años la Casa de Galicia en Nueva York; el agente consular de Estados Unidos en A Coruña, Marcelino Fuentes; el ex director del ballet "Lembranzas" de New Jersey, Manuel García, y Antonio Gundín, gran mestre de la Orden de Caballeros de María Pita.

Manteca empezó ayer a caminar

Manteca deja las muletas y las donará a una asociación benéfica

Sergio "Manteca" Martínez se convirtió el miércoles por unos momentos en Lázaro y protagonizó un pasaje similar al del bíblico. Tras varias semanas encadenado a unas muletas, el delantero del Deportivo escuchó al médico decir: "¡Levántate y anda!" y, como si alguien le pinchara con un alfiler, el futbolista uruguayo comenzó a caminar. "Ya casi ni me acordaba cómo se andaba, pero me encuentro muy feliz", asegura. Manteca Martínez ha decidido no arrinconar sus muletas, ni tirarlas, sino que prefiere donarlas a una entidad benéfica, debido a que "hay gente a la que seguramente le hará mucha falta tener unos aparatos como estos".

Maru00eda Fernanda Guerra

Una coruñesa, en el Mundial de Dardos

Su nombre es María Fernanda Guerra Rey, aunque todos la conocen como "Nanda". Tiene 32 años y es una de las muchas amas de casa que puede haber en A Coruña casadas y con un hijo de nueve años. Sin embargo, ella es la única que tiene el título de campeona de España de dardos. Desde ayer compite en Londres defendiendo los colores de España en el Campeonato del Mundo de la especialidad. A pesar de que es una jugadora experimentada que lleva acudiendo a los nacionales desde 1988, es la primera vez que participa en un Mundial.