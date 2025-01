Hace 25 años el Chuac, entonces todavía bajo el nombre de Juan Canalejo, estaba aún pendiente de convertirse en un hospital libre de humos. Lo demandaban los pacientes, según una encuesta promovida por el propio centro sanitario entre los enfermos ingresados. El 90% quería un recinto sin tabaco y ese fue uno de los temas destacados por El Ideal Gallego en su edición del 4 de enero de 2000. Hace 50 años el Palacio de Capitanía se preparaba para acoger una solemne recepción con motivo de la festividad de la Pascua Militar. En 1950, hace 75 años, el periódico informaba de la reanudación de las obras en los Cantones, anunciada por el alcalde, Alfonso Molina. En 1925, cien años atrás, la ciudad sufría las consecuencias del conflicto de la carne.

HACE 25 AÑOS Martes, 4 de enero de 2000

Hace 25 años | El 90% de los pacientes del Canalejo quiere un hospital libre de tabaco

El Juan Canalejo quiere estar libre de humos a partir del año 2000 y la mayoría de sus pacientes también. Según una encuesta realizada por el propio centro entre los enfermos hospitalizados, el 90 por ciento de ellos considera que el complejo debe ser un centro completamente libre de tabaco, aunque la mayoría también opina que esta purificación de aire debe hacerse poco a poco.



Pese a admitir la necesidad de un período de transición para respirar sin humos en el centro médico coruñés, más del 75 por ciento de los enfermos encuestados cree que deberían declararse libres de tabaco de forma inmediata las salas de espera de quirófanos, consultas y urgencias, los controles de enfermería, las escaleras, los pasillos y las entradas a las plantas, los despachos, las salas de reunión y las oficinas administrativas.



Por otra parte, la cabalgata de los Reyes Magos del año 2000 saldrá de Matogrande y la formarán ocho carrozas. A lo largo de los últimos días, los Magos de Oriente han visitado distintos barrios de la ciudad. De esta forma, los niños pueden disfrutar en dos ocasiones de los Reyes.

HACE 50 AÑOS Sábado, 4 de enero de 1975

Hace 50 años | Recepción en el Palacio de Capitanía con motivo de la Pascua Militar

El próximo día 6 de enero de 1975, con motivo de la festividad de la Pascua Militar, se celebrará una solemne recepción en el Palacio de Capitanía, en el que el capitán general recibirá al personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, de guarnición en esta plaza. Rendirá honores una compañía del Regimiento de Infantería Aerotransportable Isabel la Católica número 29, con bandera, escuadra, banda y música.



En otro orden de cosas, los premios de las mejores actividades en los centros de convivencia durante 1974 y el del concurso nacional de actividades científicas han sido concedidos por un jurado presidido por don Ricardo Fernández Castro, delegado provincial de la Juventud. El premio a la mejor actividad de 1974 fue para el periódico juvenil ‘Parol’, del Círculo de Cadetes Emperador Carlos.



En clave económica, la actividad comercial de la ciudad fue escasa, en términos generales, durante el pasado mes de noviembre de 1974, salvo en los grupos de equipamiento del hogar, vehículos y accesorios, según el informe sobre la coyuntura comercial que realiza la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación.

HACE 75 AÑOS Miércoles, 4 de enero de 1950

Hace 75 años | Más cemento para las obras de los Cantones

Bajo la presidencia del alcalde, señor Molina Brandao, celebró sesión ayer, 3 de enero de 1950, la Comisión Permanente municipal. Asistieron los señores Aenlle, García Crespo, Romero y Del Río. Es leída una comunicación de la Dirección General de Estadística, con indicaciones para la confección del nuevo censo. Son despachados algunos asuntos de trámite y se aprueban certificaciones de obras.



Declaró el señor Molina, acerca de las obras de los Cantones, que la falta de cupo de cemento ha impedido al contratista continuar sus trabajos, pero que seguirán desde hoy mismo, por administración, utilizando cemento del Ayuntamiento, a fin de que tales obras no sigan paralizadas y molestando a los viandantes con los montones de grava. Además, dio cuenta de que se habían reanudado las obras del Paseo de la Dársena.

HACE 100 AÑOS Domingo, 4 de enero de 1925

Hace 100 años | Visita de Bahamonde por el conflicto de la carne

Con motivo del conflicto de la carne surgido en La Coruña, mañana, 5 de enero de 1925, saldrá para dicha población el delegado general de Abastos, señor Bahamonde. El gobernador civil de la provincia, señor Barón, ha determinado adelantar su viaje a la citada capital, con objeto de acompañar al delegado de Abastos y prestarle su asistencia y cooperación para resolver el conflicto.



Durante el día de ayer se expidió carne no sólo en el puesto que el Ayuntamiento tiene establecido en el número 20 de la plaza de Abastos de San Agustín, sino también en varias tablajerías. Para el consumo de hoy fueron sacrificadas en el macelo municipal las siguientes reses: 29 de ganado vacuno, 18 de cabrío y 24 de cerdo. Hoy domingo, como día festivo, no se sacrificarán reses en el Matadero. En las cuadras de este no queda en depósito ninguna res vacuna.