Hace 25 años: Comienzan las obras del nuevo hospital Abente y Lago

El periódico del 8 de abril de 1997 llevaba a portada la búsqueda de pruebas de la justicia americana contra el empresario coruñés Javier Ferreiro y la cuenta atrás para que empiece el servicio del nuevo hospital Abente y Lago.









Los terrenos necesarios para canalizar el río Mesoiro ya son municipales

Vía libre, por fin, para la ansiada canalización del río mesoiro. Tras años de sonadas protestas de los vecinos, acostumbrados a que el río se desbordase cada invierno --últimamente ya no-- y desprendiese un hedor insoportable, los trabajos se iniciarán en los próximos meses. Según anunció ayer el concejal de Obras Públicas, Florencio Cardador, los vecinos afectados por las obras de canalización y el Ayuntamiento sellarán hoy el acuerdo conforme al que el consistorio pasará a disponer de todo el suelo sobre el que se desarrollarán los trabajos, que serán ejecutados por la Xunta.









Comienzan las obras de reforma del Hospital Militar

El centro hospitalario "Abente y Lago", que todavía es conocido popularmente como Hospital Militar, vuelve parcialmente a la vida. Las instalaciones, que actualmente sólo ocupan el Centro de Orientación Familiar y una unidad de Salud Mental, comienzan a prepararse para recibir el área de consultas especializadas del complejo hospitalario Juan Canalejo. Las obras pretenden la reforma parcial del edificio dedicado a consultas, que carece de equipamiento sanitario y de cableado para instalar los equipos informáticos del Sergas.









El parque del Pasatiempo abrirá en el mes de julio

El parque enciclopédico del Pasatiempo se abrirá al público en el mes de julio. La buena marcha de los trabajos de recuperación que realizan actualmente los alumnos de la escuela taller Pasatiempo II hará realidad este verano uno de los objetivos prioritarios del gobierno local brigantino. Desde 1989, año de inicio de las obras de rehabilitación, hasta el presente año, las autoridades locales en colaboración con otras instituciones invirtieron en el recinto más de 600 millones de pesetas.





Las acusaciones contra Ferreiro carecen de base jurídica, según su abogado

Las acusaciones formuladas por la justicia norteamericana contra el empresario coruñés Javier Ferreiro, al que acusan de violar la ley del embargo a Cuba, parecen perder peso a medida que transcurren los días, ante la falta de pruebas que corroboren los cargos. El padre del empresario, Antonio Ferreiro, manifestó en declaraciones a este periódico que, ante la imposibilidad de probar la supuesta exportación de productos estadounidenses a Cuba, la justicia norteamericana está intentando ahora acusar al empresario coruñés del supuesto delito de "tráfico de divisas".









Castroverde: "No voy a seguir en la EBA"

El Sondeos se convirtió el pasado sábado en el primer campeón de la Conferencia Norte de la liga EBA, cuando todavía falta por disputarse una jornada. Su entrenador, Javier Castroverde, asegura que se trata de un equipo capaz de llegar a lo más alto y que ni siquiera él conoce el límite de sus posiblidades. El entrenador del Sondeos piensa que es necesario el ascenso de su equipo este año a la siguiente categoría para que en el 2000 esté jugando con los grandes del baloncesto nacional y apuesta por la juventud para conseguir éxitos. "Por mi parte, como técnico, el año que viene no sigo en la EBA; no hablo de dedicarme a otra cosa y dejar de entrenar, simplemente, que no lo haré en la EBA", asegura.