Sí habrá vuelos a Londres desde A Coruña: Vueling pone a la venta los billetes a partir de abril

Este viernes se ha puesto fin al temor del sector aeroportuario, que temía por la cancelación de la tercera ruta más demandada del aeropuerto de A Coruña. Vueling ha puesto a la venta los billetes para volar a Londres-Gatwick para la temporada estival. Hasta octubre, la aerolínea conectará la capital británica con Alvedro los miércoles y los viernes.

La temporada de verano, que va desde finales de marzo hasta octubre, estaba cargada en el resto de enlaces, pero todavía no había noticias de A Coruña-Gatwick. Esto despertó todas las alarmas en octubre: aunque el Gobierno local prorrogó el 19 de septiembre el contrato de esta ruta hasta abril de 2026, los pasajes seguían sin estar disponibles. La compañía, por su parte, se limitó a decir estos meses que la temporada de verano no estaba cerrada todavía.

La conexión con el aeropuerto de Gatwick se sumó a la parrilla de Alvedro en marzo de 2022 tras ganar la licitación que ofertaba el concurso público del Consorcio de Turismo, con una vigencia de tres años con posibilidad de prórroga. La ampliación de contrato, no obstante, está sujeta a una activación previa, como ocurre con otros enlaces como Valencia o Málaga, operados por Volotea. Pero el historial de Vueling en Alvedro no tranquiliza al sector, ya que desde la pandemia no solo retiró su avión basado de la terminal, sino que puso fin a la conexión con Sevilla y canceló, de forma unilateral, el vuelo a París.

Gatwick ha ido ganando peso con el paso de los meses, rozando casi todo el año 2024 el 80% de ocupación media en sus vuelos y superando el 90% durante el periodo estival. Es, además, la tercera conexión más utilizada por los viajeros, tan solo por detrás de Madrid y Barcelona.