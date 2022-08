El grupo Texas llega a María Pita en el octavo día de fiestas

Regresa la música más internacional a las ‘Noites de María Pita’. Tras el éxito del músico británico James Blunt, hoy a las 22.00 horas es el turno del grupo escocés Texas. Incluso quien cree que no conoce a esta banda ha tarareado alguna vez sus canciones mientras sonaban en la radio del coche.



Su famosa ‘I don’t want a lover’ invita a cantar cada vez que suena, con el pegadizo ritmo de “I don’t want a lover, I just need a friend. I don’t want a lover, I just need a friend”. Otro de sus grandes éxitos es ‘Say what you want’, publicado en 1997.



Originario de Glasgow, este grupo de pop-rock fue fundado en 1986 por Johnny McElhone, junto con la cantante Sharleen Spiteri, y desde entonces no han dejado de publicar música.

Sus éxitos discográficos

Su primer disco fue ‘Southside’, lanzado en 1989, que incluía ‘I don’t want a lover’. Esta canción cosechó un gran éxito y se situó entre las primeras en la lista de singles de Reino Unido.



No repitieron un éxito tan grande como el de su disco debut hasta que llegó su cuarto trabajo discográfico, ‘White on blonde’, que incluye la imprescindible ‘Say what you want’.



A este álbum le siguió ‘The hush’, dos años más tarde. En el 2000 publicaron un disco de Greatest Hits que también fue muy vendido. La cantante que lidera la banda, Sharleen Spiteri, lanzó en 2008 un disco en solitario, ‘Melody’, que incluía sencillos como ‘Don’t Keep Me Waiting’.



Texas lleva en la música más de treinta años y ha vendido millones de discos, manteniendo su sonido inconfundible.



Cuenta con más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify y su último videoclip. Su último álbum, el décimo de su carrera, es ‘Hi’, que incluye temas como ‘Unbelievable’, ‘Sound of my voice’ o ‘Had a hard day’.

Con él llegan a A Coruña en una gira con la que están recorriendo el mundo. Mañana también actuarán en Vigo y en España pasarán por otros lugares como Albacete, Madrid, Barcelona, Burgos, Valencia y Granada.

Éxito de las anteriores citas

Por las fiestas de María Pita ya han pasado este año James Blunt, Edurne, Dani Fernández, Ilegales, y Macaco y García Mc & Nación Quilombo.



Además, Los 40 Summer Live hizo disfrutar a los más jóvenes con artistas como Abraham Mateo, Blas Cantó, Lora, Eva B, Natalia Lacunza, Marlon o Samurai, capitaneados por el DJ y locutor David Álvarez.



James Blunt inauguró las citas internacionales, con un concierto que demostró que el idioma no es una barrera para disfrutar de la música, con miles de personas coreando sus canciones. Ilegales trasladó a sus seguidores a los conciertos de los ochenta.



Texas repasará hoy sus grandes éxitos y tocará los temas incluidos en nuevo trabajo discográfico, ‘Hi’. Mañana Ana Torroja se subirá al escenario de María Pita. El próximo lunes 15 será el turno de Luis Fonsi. Un día después habrá concierto de Carolina Durante.