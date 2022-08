La banda escocesa Texas revive ante miles de nostálgicos algunos de los clásicos de los 90

Tras el éxito del músico británico James Blunt en las Noites de María Pita, ayer fue el turno de la banda escocesa Texas, liderada por Sharleen Spiteri.

La cantante revivió ante miles de seguidores nostálgicos algunos de sus clásicos noventeros, como “I don’t want a lover” o “Say what you want”, además de temas más modernos, enmarcados en sus últimos discos.

Originario de Glasgow, este grupo de pop rock fue fundado en 1986 por Johnny McElhone y Spiteri, sin dejar de publicar álbums en ningún momento.

Hoy será la cantante Ana Torroja quien suba al escenario de María Pita.