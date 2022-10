El grupo Morgan se reencontró con el calor del público coruñés en 'Noites do Porto'

“Cúrame viento, ven a mí y llévame lejos”, versa la canción ‘Sargento de hierro’, del grupo Morgan. El viento que sopló con fuerza durante todo este jueves anunció la llegada de la popular banda a la ciudad de A Coruña, pero no impidió que los fieles seguidores del grupo disfrutasen de su música favorita, al resguardo de la carpa instalada en el muelle de Batería. La banda madrileña, con la cantante Nina de Juan a la cabeza, inauguró este jueves los conciertos en esta ubicación, en el marco del festival 'Noites do Porto'.

Los coruñeses disfrutaron de la gira 'The River Tour', la esperada vuelta del grupo a los escenarios después de un parón de dos años. El tour sirve para dar a conocer su tercer disco de estudio, 'The River and the Stone', que cuenta con diez nuevos temas.

El concierto dio comienzo a las 21.20 horas con un público que se deshizo en aplausos. Comenzó al ritmo de 'Alone' con la vocalista Nina en el teclado y continuó con 'Blue eyes'. Tras esta canción, la cantante exclamó un "graciñas, boas noites, estamos encantados de volver a A Coruña". Una ciudad en la que, dijo, tocaron al principio de su carrera en la sala Garufa, ya entonces con una buena acogida que se mantiene hoy en día y que quiso agradecer: "para nosotros siempre es un honor", añadió.

A lo largo de dieciséis canciones mantuvieron enganchado al público, con 'River', 'Paranoid', 'Un recuerdo y su rey' o 'Home'. En 'Goodbye' crearon un ambiente acogedor con un juego de luces de color morado que acompañó la delicadeza del comienzo de la canción, para luego romper al son de las guitarras. No faltaron temas de su primer disco como 'Work' o 'Sometimes', una canción que les "da la vida recuperar". Su conocido 'Sargento de hierro' creó un momento especial. Llegando al final de la actuación, el público acompañó con palmas 'Another road'. En la despedida, volvió el sentimiento con 'Marry you'.

Llovió por un momento en la salida, lo que no empañó la alegría de los asistentes, un millar según la organización, por volver a disfrutar de Morgan en la ciudad. En marzo de este mismo año ya había actuado en el Coliseum de A Coruña compartiendo noche con Fito & Fitipaldis. Para los que hayan salido del concierto con ganas de repetir, el 29 de diciembre Morgan actuará en la Sala Capitol de Santiago de Compostela como parte de su gira en salas.



La música continuará sonando en el muelle coruñés con 'Noites do Porto' hasta el próximo domingo. Este viernes 21 habrá concierto de Gloosito a partir de las 20.30 horas, con apertura media hora antes. A las 22.30 horas se subirá al escenario Fernando Costa. El sábado será el turno de Jorge Drexler y Tiago Iorc. El domingo se podrá disfrutar de la actuación del conocido pianista James Rhodes. El miércoles 26 de octubre se celebrará la noche de clausura en la sala Garufa, con M. Ward.