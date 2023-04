Granada acuerda demandar ante el Supremo la elección de la sede de Aesia en A Coruña

El Ayuntamiento de Granada ha acordado este martes interponer ante el Tribunal Supremo una demanda contra la decisión del Consejo de Ministros por la que se designó a A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), medida que no incluye de momento la petición de medidas cautelares.



El alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), ha informado en declaraciones a los periodistas de que este acuerdo ha sido adoptado en el marco del denominado "Pacto por Granada", conformado junto a otras instituciones públicas y privadas y que lidera el Consistorio.



El regidor ha reconocido el trabajo de los integrantes de esta alianza, que sigue "firme y fuerte" en la defensa de los intereses de esta capital andaluza, al entender que Granada merecía haber sido designada como sede de la Aesia.



Los integrantes del pacto discrepan de esta forma de la decisión del Gobierno central de elegir a A Coruña, por lo que se ha iniciado un procedimiento, una vez que la interposición de un recurso permitió al Ayuntamiento acceder al expediente administrativo correspondiente, en el que no se recoge una baremación "definida, exacta, real" de los puntos otorgados a cada candidatura, ha apostillado.



Cuenca ha recordado que, desde el punto de vista competencial, debe ser la administración local la que lidere este demanda, y ha explicado que los equipos jurídicos y técnicos han descartado de momento la idoneidad de solicitar posibles medidas cautelares contra la elección de A Coruña.



Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha indicado precisamente que existe una "divergencia" respecto al "alcance" del recurso, al considerar que todo el procedimiento de elección debía en realidad ser iniciado de nuevo por el Gobierno central por "contradicciones" y "falta de transparencia".



La estrategia procesal es "exclusiva" del Ayuntamiento, ha aclarado el delegado, quien sí se ha mostrado a favor de la petición de medidas cautelares: "Lo que no pidas el juez no te lo puede dar. Me parece sorprendente que nosotros mismos digamos que no debemos poner medidas cautelares a un procedimiento que puede tener un daño", ha sentenciado.