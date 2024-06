El Gobierno local se reúne para tratar los cambios en el organigrama

A pesar de que han pasado dos días desde el anuncio de la reorganización del Gobierno local por parte de la alcaldesa, Inés Rey, este todavía no se ha publicado oficialmente. De hecho, todavía ayer se celebró una reunión del grupo municipal del PSOE en la que se dieron a conocer los detalles del funcionamiento del nuevo organigrama, en el que no solo cambian algunas funciones, sino que se establece la figura de concejal de distrito.



Fuentes cercanas señalan que varias concejalas desconocían los detalles referentes a la nueva organización. Hay que tener en cuenta que el grupo socialista la toma de decisiones se gestiona en muy pocas manos (el teniente de alcalde, José Manuel Lage, y en menor medida, Gonzalo Castro, además de la alcaldesa, Inés Rey). Esta toma de decisiones también incluiría los cambios en las competencias, puesto que tres concejalas cambiaron de cartera: Yoya Neira, Nereida Canosa y Noemí Díaz. El cambio más grande es el de la primera, que llevaba desde el comienzo del primer mandato de Inés Rey en la Concejalía de Bienestar (también tuvo otras responsabilidades en el Gobierno de Javier Losada) mientras que las otras dos ediles carecían de experiencia alguna de gestión municipal.

Todavía no se ha publicado la nueva estructura en el BOP, y se ignora qué ocurrirá con los 16 directores de área



Pero además, está la cuestión de los mandos, cuyo número se había multiplicado a raíz de la reorganización de tres áreas. Hay cuatro coordinadores generales además de los directores de área, unos 16. Se espera que algunos de ellos cese, aunque todavía no se ha anunciado públicamente el cambio que debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), puesto que afecta al funcionamiento de la administración municipal, pero no se sabe cuándo se hará. No hay que olvidar que el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como directora técnica del Plan Estratégico De A Coruña 2030-2050 tampoco se ha oficializado. Y la alcaldesa presentó a la exministra en abril.



Precedentes

No es la primera vez que Rey reestructura el Gobierno local. En septiembre de 2020 con la entrada de Mónica Martínez, antes de Ciudadanos, como concejala de Deportes. La Marea Atlántica lo consideró transfuguismo y después de un largo litigio, los tribunales acabaron dándole la razón.



En marzo de 2022 se produjo otra reestructuración obligada por la dimisión de Juan Díaz Villoslada, concejal de Urbanismo e Infraestructuras, tras una pugna en el seno del PSOE en la que se le apartó del órgano de toma de decisiones del partido. En realidad, muchas de las decisiones municipales tienen una segunda lectura a nivel del partido socialista, que todavía no ha curado sus divisiones internas a lo largo de la etapa de Inés Rey, que ya dura cinco años.