El Gobierno local prepara el modificado de crédito contando solo con la Marea

Con la fecha del próximo pleno fijada para el diez de noviembre, comienza la cuenta atrás para presentar el modificado de los presupuestos de este año que está a punto de acabarse. El concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, es el encargado de llevar a cabo las negociaciones precisas para conseguir la mayoría en el hemiciclo municipal y, por el momento, solo se mantienen conversaciones con la Marea Atlántica. Todo paree indicar que el Gobierno de Inés Rey volverá a echar mano de sus socios preferentes para sacar esta enmienda de cuatro millones de euros a las cuentas municipales.



A día de ayer, ningún otro de los grupos municipales (PP y BNG) han recibido ninguna invitación a negociar este cambio en los presupuestos, a pesar de que Lage, en el último pleno, había asegurado que los demás concejales también participarían en las conversaciones que están bastante avanzadas en el caso de la Marea, que han tocado varios temas importantes que se incluirán en el modificado: básicamente el Club del Mar, la gratuidad de las escuelas infantiles y las obras de la Ciudad de las TIC.



Partidas afectadas

Desde la Marea Atlántica reconocen que Lage no ha puesto ningún documento sobre la mesa. No se trata solamente de qué partidas se beneficiarán del modificado, sino de dónde se sacarán esos cuatro millones, que es una cantidad bastante significativa para un modificado.



Hasta que se especifiquen las condiciones, la Marea no dará el visto bueno, y dado que Lage no ha abierto negociaciones con el BNG (que solo tiene dos concejales, pero que sería suficiente si aunara los votos de las dos concejales no adscritas), el apoyo de la Marea es imprescindible. “Temos vontade de facilitalo, pero continuamos sen ningunha proposta concreta”, advirtió ayer la portavoz de su grupo, María García.

De aprobarse, será el segundo modificado en apenas un mes, puesto que en el pleno del día 13 se regularizaron dos ayudas ya concedidas, una a la UNED y la otra al Ateneo Republicano.



Cárcel provincial

El gran ausente sigue siendo la antigua cárcel provincial. Lage sabe bien que la Marea rechaza el arreglo extrajudicial al que el Ayuntamiento llegó con el Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) para pagar por el histórico edificio 2,3 millones de euros (en tres anualidades), para saldar la deuda que contrajo a raíz de un convenio que firmó Francisco Vázquez y que se incumplió, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).



Cada vez es más evidente que el Gobierno local tendrá que renunciar a cumplir este acuerdo. También tuvo que renunciar a cumplir el de la compra de los muelles de la ciudad para conseguir la aprobación de los presupuestos que quiere modificar.