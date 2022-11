El Gobierno local no llevará al pleno del jueves el esperado modificado de crédito

Este jueves se celebrará un pleno ordinario, y todo parece indicar que el Gobierno local no podrá presentar el necesario modificado de crédito (cambio presupuestario) que necesita aprobar antes de que acabe el año. El tiempo se está agotando, y todavía no ha presentado a su socio preferente, la Marea Atlántica, un documento de consenso, de manera que se ha iniciado una especie de cuenta atrás: si el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, consigue pactar con la Marea a tiempo, podría presentarlo a primeros de diciembre, in extremis para que entrara en vigor antes de que concluya 2022.



El día de ayer se celebró una Comisión de Hacienda, pero no se presentó ningún modificado de crédito: fueron cinco los asuntos a examinar, desde la aprobación inicial de la ordenanza fiscal referente al servicio de extinción de incendios a la aprobación de unos reconocimientos extrajudiciales del año pasado, tenían nada que ver con el necesario cambio presupuestario.



Conviene recordar que el modificado de crédito es vital para varios asuntos. Son cuatro millones de euros los que el Gobierno local pretende redistribuir y hay varios asuntos sobre la mesa, como el reequilibrio económico del Club del Mar de San Amaro, las escuelas infantiles o la Ciudad de las TIC, mientras que otros puntos, que en su momento generaron bastante controversia, como el pago del acuerdo extrajudicial con el Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) para pagar por la antigua cárcel provincial, se han dejado de lado de momento.



Desde octubre

Lage había anunciado que ya estaban en conversaciones con la Marea durante el último pleno ordinario, que se celebró hace casi un mes, y aseguraba al resto de los partidos políticos que tenía “a man tendida” hacia ellos para que se unieran a la negociación. Pero, ninguna se ha concretado y todo parece indicar que esta negociación será bilateral, entre la Marea y el Gobierno local, y esta tampoco está avanzando con toda la celeridad deseable.



La propia Marea lo reconoce, en boca de su portavoz, María García, mientras que el BNG señaló que le ha enviado sus propias propuestas, pero que todavía no ha recibido una respuesta.

Hay que tener en cuenta que, una vez llevada a pleno la modificación presupuestaria, aún habría de pasar por un período de alegaciones de dos semanas antes de ser aprobada definitivamente, por lo que es necesario que la negociación concluya y se llegue a un acuerdo antes de que acabe el mes.



Comisión especial

No es el único asunto pendiente que arreglar antes de que se acabe el año: el pleno del jueves está programado para las diez de la mañana y ayer se convocó para media hora antes la comisión especial de cuentas del pasado ejercicio, en el que se pondrá sobre la mesa todo lo referente a la gestión del año pasado.



En el lado positivo, el Gobierno local consiguió aprobar todas licitaciones necesarias para que se abra el complejo deportivo de O Castrillón en la fecha prevista, el 27 de septiembre, aunque para ello ha tenido que presentar unos contratos de solo tres meses de duración de manera que el próximo año, pueda licitar otro contrato de servicio en el que una misma empresa pueda gestionar al mismo tiempo O Castrillón y San Diego.



En cambio, no se ha notificado ningún paso para los presupuestos del año que viene, y que, debido a que en mayo hay elecciones, se presenta difícil.