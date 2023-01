El Gobierno local invertirá un millón de euros en comprar locales comerciales

En plena efervescencia consumista, con los coruñeses recorriendo la ciudad de un lado a otro, los numerosos locales vacíos que se pueden encontrar en cualquier calle resultan más notorios. Muchos llevan años cerrados sin que sus dueños se decidan a alquilarlos, así que el Ayuntamiento ha decidido hacerlo él mismo: invertirá un millón de euros en un concurso público comprar locales que cederá para diferentes actividades.



Se trata de una idea muy semejante a la que puso en práctica la Xunta con los edificios abandonados en el Plan Rexurbe: comprar los inmuebles que llevaban años vacíos para rehabilitarlos y ofrecerlos a sectores de la población desfavorecidos, puesto que la iniciativa privada no acaba de encontrarles rentabilidad. Pero hay que tener en cuenta que este programa no se vio precisamente coronado por el éxito: en la primera edición, no se consiguió comprar ni una sola vivienda. En la segunda, solo dos. Si se tiene en cuenta que el objetivo era comprar unos diez inmuebles en cada edición, el resultado es mediocre.



Una medida parecida también se trató de impulsar desde el Ayuntamiento durante el mandato de la Marea Atlántica, pero acabó en un fracaso sonado, además de un escándalo cuando se descubrió que varios de los pisos aceptados en el concurso no cumplían las condiciones y alguno era, además, propiedad de un simpatizante de la Marea. Este grupo municipal el que apostó de nuevo por la intervención directa: Mover os baixos es iniciaitiva suya y forma parte de los acuerdos para votar los presupuestos: por eso se aprobó en la última Junta de Gobierno local del año, convocada de manera urgente y extraordinaria la semana pasada.



Proyectos de interés

Será a finales de año cuando se sepa si esta medida funciona o tiene un resultado tan pobre como el de la compra directa de vivienda, puesto que se tardarán meses en recibir y estudiar las candidaturas. Además, la Empresa Municipal de Vivenda (Emvsa) tendrá que crear un banco municipal de locales en alquiler (lo que constará 600.000 euros) que ofrezca garantías tanto a los arrendadores como a los arrendatarios (autónomos, pymes o micropymes) que los ocuparán por un mínimo de cinco años. Uno de los requisitos es que su proyecto sea de “interés local”. El Ayuntamiento le garantizará al arrendatario el cobro del alquiler durante los dos primeros años, prorrogables por otros tres.



También se gastarán 900.000 euros en “consolidación, crecemento e a creación de emprego”. De esta cantidad se reservarán 100.000 euros para entidades de economía social. En total, son tres millones de euros los que se destinan a Mover os baixos.



Coste en alza

Según el último informe de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que se remonta a enero, existen 820 bajos en arrendamiento, y su valor no para de aumentar. Si en enero, el metro cuadrado costaba 7,20 euros, ahora cuesta ocho, un 11% más, lo que no anima a los arrendatarios.



Fegein afirma que el incremento de los locales vacíos se acentuó en septiembre, debido al fin de la temporada estival y los efectos “brutales” del coste de la energía e impuestos. Una situación difícil de revertir.