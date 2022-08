El Gobierno local espera abrir la piscina de O Castrillón en el último trimestre del año

El portavoz del Gobierno local y Concejal de Hacienda, José Manuel Lage, señaló ayer que esperan abrir el centro deportivo de O Castrillón durante el último trimestre de este año. Lage, que no aclaró si el grupo municipal del PSOE acudirá al debate que han programado desde la asociación de vecinos para el 13 de septiembre, recordó que “nin no mandato do 2011 a 2015 (PP) e do 2015 a 2019 (Marea Atlántica) tiveron esa instalación deportiva que están esperando. O que sí podo asegurar que nesta mandato, con Inés rey como alcaldesa, os veciños verán como esta instalación abre as súas portas”.



Lage explicó que les “gustaría" que la apertura se realice antes de fin de año, aunque aseguró que entiende las reivindicaciones de los vecinos, puesto que llevan tanto tiempo esperando y puesto que han recibido las promesas de las anteriores corporaciones que, finalmente, no se materializaron por una razón u otra.



En cuanto a cómo se abrirá, el portavoz del Gobierno local señaló que las instalaciones se abrirán temporalmente a través de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa) mientras se prepara la gestión indirecta, dado que el contrato será conjunto con las instalaciones del centro deportivo de San Diego.