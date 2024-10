El Gobierno local de A Coruña y el PP se enzarzan por la ejecución del presupuesto actual

La ejecución presupuestaria centra el debate en María Pita estos días. El BNG anunció este lunes que no negociará las cuentas de 2025 si el Gobierno local no cumple antes con los acuerdos previos. El Bloque se reunió con el PSOE porque el acuerdo de investidura estipula que las negociaciones presupuestarias deben comenzar en septiembre, pero no hubo avances en la presentación de un borrador.



El PP, que no participó en la mesa de negociación, envió ayer un comunicado en el que denuncia que “la ineficacia de Inés Rey bate su propio récord, al tener sin ejecutar 101,7 millones de euros para inversiones en los barrios cuando solo faltan tres meses para finalizar el año”. El Gobierno municipal, añaden los populares, deja sin ejecutar “225 millones de euros para inversiones en los barrios en sus cinco años de mandato y este va camino de récord negativo. En total son ya 326 millones sin gastar para obras a pesar de que nuestros barrios necesitan actuaciones por falta de mantenimiento o de nuevos equipamientos”. La formación de Miguel Lorenzo añade, además, que “respecto al presupuesto total del Ayuntamiento, de los 431,3 millones de euros de créditos totales definitivos, a falta de tres meses para el cierre del ejercicio solo está ejecutado el 43% (188,8 millones), estando pendientes de ejecución 242,5 millones”.



El concejal de Economía y portavoz municipal, que encabeza las negociaciones presupuestarias, José Manuel Lage Tuñas, recuerda que “o Consello de Contas recoñeceu no seu último informe que A Coruña é a cidade galega coa maior execución orzamentaria de todas as cidades galegas. O mesmo Consello de Contas que acaba de tirar das orellas á Xunta pola falta de execución dos fondos europeos, un tema que semella que ao PP non lle interesa”.



La inversión neta ejecutada a septiembre de este año por el Ayuntamiento es, según el concejal de Economía, “a terceira máis elevada da década, multiplicando por máis de tres o do 2017, por poñer un exemplo, ou doblando o do 2021 cando non había segundo o PP problema ningún”. Por ello, lamenta que el PP recurra a lecturas “sesgadas” y “manifestamente parciais e falsas da execución”. “O Concello non deixa sen executar fondos, o que o PP sabe e non explica é que cando se orzamenta unha obra como a dos Cantóns nun exercicio, é evidente que non se executa nese exercicio. Iso non quere dicir que non se faga, senón que as anualidades de gasto corresponden aos exercicios seguintes. É importante evitar a demagoxia”.

Responsabilidad de la Xunta

Por otra parte, el Gobierno municipal hace hincapié en dos actuaciones: el nuevo Chuac y la intermodal. En total son trece millones de euros incluidos en las cuentas municipales, siete para el hospital y seis para la intermodal. En ambos casos existen sendos convenios con la Xunta, que es la que ejecuta las obras. Según lo acordado, recuerdan desde María Pita, el pago se realiza cuando se presentan los certificados de obra. “En esas partidas la ejecución es del 0% porque la Xunta no ha presentado ningún certificado de obra que poder pagar”. Por lo tanto, resumen fuentes municipales, el Ayuntamiento tiene fondos reservados para estas actuaciones en las cuentas, pero no se pueden invertir “porque la Xunta no hace las obras que tenía que hacer”, algo que “no es, en absoluto, responsabilidad municipal”.

El PSOE asegura que 13 millones no pueden gastarse porque la Xunta “no hace las obras que tenía que hacer”



El BNG reconoce que en las últimas semanas, tras una serie de reuniones discretas con el PSOE, “se teñen producido avances nalgúns aspectos, se ben con desviacións a respecto dos prazos comprometidos”. Sin embargo, cita los asuntos “extraorzamentarios” pendientes de cumplir para poder dar nuevos pasos hacia un nuevo documento.



“A Xunta de Goberno Local non aprobou antes de setembro a creación do Consello Económico e Social. Tampouco se licitou o Plan Director de Instalacións Deportivas. Canto á realización de obras de mellora nos recintos culturais e científios, están pendentes obras na biblioteca e centro cívico do Castrillón e dos Rosales; obras de peche perimetral e substitución de varandas na piscina das focas no Aquarium; obras na fachada da Domus; mellora de accesibilidade e redución do consumo eléctrico no Castelo de San Antón”.



La formación de Francisco Jorquera resalta, en otro orden de cosas, que tampoco se llevó a pleno en septiembre las medidas de regulación de las viviendas de uso turístico ni se dio impulso a la modificación del proyecto del parque del Vigía, así como a la licitación de las acciones previstas en el Plan Director de Rehabilitación Integrada del Barrio de las Flores. En lo relacionado a cuestiones del acuerdo presupuestario “moi obvias”, los nacionalistas citan dos asuntos que fueron introducidos por iniciativa del BNG: “A dotación para o servizo de monitores deportivos e conserxaría das instalacións deportivas municipais e o incremento da dotación ao Consorcio para a Promoción da Música”.