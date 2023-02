El Gobierno local confirma en el pleno el fin del modelo húmedo-seco de reciclaje de Nostián

“O modelo húmido-seco non será de aplicación en Nostián”. Con esta frase pronunciada con cara de circunstancias, la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, ratificaba ante el pleno el fin de una filosofía del reciclaje que era la esencia de la que fue, en su día una planta pionera y que ahora, en vez de ser una excepción se convertirá en la norma: deberá adecuarse a la nueva normativa española y añadir un nuevo contenedor.



Ante la pregunta de la Marea Atlántica, que quería saber qué había hecho el Gobierno local por defender el modelo coruñés, Fontán señaló que el Ayuntamiento trató en varias ocasiones de hacer valer el modelo de Nostián en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) durante el año pasado, sin resultado, pero apuntó a la Xunta como responsable subsidiario: “Dixeronnos que debíamos contar co apoio ou, polo menos, coa non oposición do Goberno autonómico”.



Resultó que la Xunta, que impulsa un modelo distinto, el de Sogama, no les apoya. Algo parecido ocurrió con la Generalitat, lo que puso el clavo en el ataúd de los otros modelos de reciclaje en Cataluña, lo que no significa que no se vaya a recurrir, igual pasa con Navarra. En cambio, en A Coruña no se va a presentar ningún recurso, lo que convierte en papel mojado un manifiesto al que se adhirieron el año pasado varios municipios de toda España (incluido el de A Coruña) que siguen un modelo distinto al de quinto contenedor a favor de la excepcionalidad del húmedo-seco



Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, también preguntó por las gestiones que hizo la alcaldesa para defender el modelo de Nostián. Fue la concejala de Medio Ambiente la que respondió: “Fai todo o que ten que facer” Pero, como señaló Jorquera, el modelo de Nostián, que consiste en separar la basura en una parte de orgánico y otra de inorgánico, es más efectivo del tercer contenedor, el de los envases ligeros, a la hora de recuperar material, además de ser mucho más económico. Fontán no lo negó, pero tampoco parece ser un argumento de suficiente peso como para evitar el cambio de modelo.



Enterrar los tranvías

En todo caso, las ocho horas que duró el pleno dieron para mucho más que Nostián. El acto no contó con la presencia del portavoz municipal, José Manuel Lage, o de la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, pero tampoco fueron importantes en una sesión que, como señaló Iago Martínez, concejal de la Marea Atlántica solo servía para debatir “non asuntos de trámites, sino trámites de asuntos”. Una de las mociones que más éxito tuvo ayer la presentó la concejala no adscrita Susana Soneira, y pedía el soterramiento de los raíles del tranvía, señalando que llevan años en desuso y que suponen un peligro para la circulación. Todo el mundo votó a favor, incluso de una enmienda que añadió el PP y que pedía al Gobierno local que arreglaran la antigua nave donde se alojaban los tranvías, que actualmente está abandonada para dedicarla a usos museísticos y exhibir los vagones.



En el pleno también se tocaron otros temas que vienen siendo recurrentes, como el problema del alto precio de la vivienda de la ciudad, en la que la Marea exige al Ayuntamiento que ponga en marcha todos los acuerdos alcanzados, y reprochó su demora en controlar los pisos de alquiler turístico. También se mencionó el puerto, en una moción en la que el BNG pedía que el Gobierno local ratificara su cambio de postura de no comprar los muelles. La moción se aprobó, pero sin la enmienda del PP, que consideraba que era necesario ofrecer explicaciones a la Autoridad Portuaria sobre por qué se había renunciado al trato al que se había llegado para la compra de los muelles. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz, expresó el hartazgo que le generaba un tema que se ha llevado a pleno en múltiples ocasiones y concordó con la edil Mónica Martínez en que parecía el famoso ‘Día de la Marmota’.



El PP también sacó a relucir otro tema recurrente, el problema de la seguridad en turno de preguntas orales, el portavoz Roberto Rodríguez, pidiendo Policía de Barrio, medida que el Gobierno local descartó implantar. El concejal de Seguridad, Juan Ignacio Borrego, señaló: "No vamos a poner serenos, la Policía Local ya patrulla".