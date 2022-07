El Gobierno local califica de éxito el Morriña Fest con 50.000 espectadores

El Ayuntamiento destacó hoy lo que considera un gran éxito del festival Morriña Fest, dos días durante los cuales cerca de 50.000 personas acudieron a Rizor para presenciar alguno de los once conciertos, además de las seis actuaciones gratuitas en el Andén. Los máximos picos de afluencia coincidieron con los cabezas de cartel: Maluma el viernes y Black Eyed Peas el sábado.



Según mantienen desde María Pita, “asistentes e organizadores destacaban ao remate do festival a emoción no ambiente, co estadio cheo e unha gran entrega do público, que non deixou de saltar, bailar e corear os temas dos seus artistas e grupos favoritos”. En cuanto a la alcaldesa, Inés Rey, destacó la gran carga simbólica de volver al estadio para una gran cita musical después de 29 años.



Cita histórica



El Ayuntamiento considera que la calidad del cartel y la complicidad de los artistas con el público fuero las claves del éxito de un evento que “Pasará á historia”. Otro punto a destacar fue la ausencia de incidentes.

Además de los cabezas de cartel, actuó Vega, Funzo & Baby Loud, Viva Suecia, Lola Indigo, Crystal Fighters, Belén Aguilera, y Xoel López, además de Ozuna y Lost Frequencies, entre otros.