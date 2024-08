Genie Espinosa | “El cómic es cultura y en él hay que hablar de lo que se reivindica”

Genie Espinosa (Barcelona, 1984) se ha convertido desde 2019, cuando empezó en el mundo del fanzine, en una de las figuras más brillantes del cómic estatal actual. Su estilo colorista y su perspectiva exagerada dan vida a personajes que buscan aportar voz a la diversidad

¿Cómo se siente al haber puesto cara a Viñetas desde o Atlántico?



Muy emocionada y feliz. Es una edición muy especial y que Manel Cráneo me haya escogido para ponerle imagen ha sido muy chulo. Creo que llegar hasta aquí fue un intercambio de amor entre el cómic y entre ciudades porque el cartel del Salón del Cómic de Barcelona lo hizo la ilustradora Emma Ríos y ahora he hecho el de Galicia y ha sido muy bonito.



¿Cómo ha sido el proceso creativo? ¿Qué quería transmitir?



A mí me gusta mucho trabajar con la persona o empresa que me lo encarga, presentar varias ideas y explicar el significado de cada elemento. En dos bocetos que hice, la Torre funcionaba como faro de verdad, había un juego entre la noche y el día. Al final escogimos este en el que la Torre forma parte del cartel como un personaje, no es un accesorio.

El cómic es cultura pero en él hay que hablar de lo que reivindica porque, aunque las historias puedan parecer banales, siempre hay algo que el dibujante ha querido decir. Incluir títulos como ‘Maus’ o ‘Persépolis’, que son dos iconos, era importante porque es imposible que existamos nosotros haciendo cómics sin que existan estas obras.

Este cartel habla del amor por la lectura, eso es el cómic: amor por la lectura, por el descubrimiento y también un momento de aislamiento personal y disfrute de uno solo.

¿Qué quiere Genie Espinosa reivindicar con su arte?



Como feminista, la figura de la mujer como personaje principal y darle un espacio grande, porque muchas veces a las mujeres se nos excluye o se nos empuja hacia un lado.

Después, la no normatividad. Cuando dibujo, no me gusta retratar la realidad 100%, porque la suerte que tenemos con un lápiz o un boli o una tableta gráfica es poder deformar la realidad y que siga siendo real incluyendo a esas personas que no tienen el cuerpo normativo que nos inculca la sociedad como soy yo misma.



Cuando era adolescente, me costaba verme reflejada en espacios comunes, y por eso cuando dibujo quiero dar este espacio seguro a las personas que no se consideran parte de la norma. En ilustración siempre tienes unos segundos para contarle al lector un montón de cosas y hay que aprovecharlo.

¿Qué va a encontrarse el visitante en su exposición en María Pita?



La exposición es justo la cara B del hacer cómics, porque yo he hecho dos novelas gráficas y en esta exposición están casi todos mis fanzines, colaboraciones, historias que son más divertidas para mí, más raras para el lector.

Este año Viñetas se extiende a más ámbitos, ¿hará esto que la gente se acerque más a la banda diseñada?

Creo que sí porque, si lo aíslas, solo es cómic y tiene unos lectores específicos y el cómic habla de cotidianeidad.

¿Cómo empieza usted para acabar con dos premios?



Lo más bonito es que no hay una norma de cómo empezar. Yo hice Diseño Gráfico pero no tienes que haberte sacado una carrera. Yo empezaría por la autoedición.

¿Proyectos en el horizonte?



En estos momentos, estoy maternando un bebé de diez meses, es el proyecto más gordo que me está ocupando más tiempo y, en cuanto tenga un ratito, volveré a la realidad a intentar escribir la idea que tengo.