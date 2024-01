Gatocan reclama por vía notarial que el BBVA abone el premio de la Lotería

Parece víctima de una especie de maldición Gatocan, que tras repartir cien millones de euros en participaciones de la Lotería de Navidad no tiene noticias del dinero. En un comunicado hecho público a través de sus redes sociales, la protectora dice haber usado la vía notarial para reclamar el cobro: “Informamos a todos los propietarios de participaciones premiadas en el sorteo celebrado el pasado 22 de diciembre de 2023 que, a esta fecha, seguimos pendientes de recibir el abono total de los décimos premiados por parte de la entidad BBVA”.



La protectora, que tiene sus vías de comunicación saturadas por las reclamaciones, no tiene capacidad operativa para acelerar los acontecimientos. “Mientras el BBVA no abone el importe premiado Gatocan no dispone del importe del premio y, por tanto, no puede ordenar el pago de las participaciones agraciadas. Queremos remarcar que, hasta el momento, no hemos recibido importe alguno derivado del premio ni hemos podido acceder a él”, explica.

“Igualmente desde Gatocan queremos aclarar que, si bien Abanca ha sido la entidad elegida para ser la depositaria de las participaciones y encargada de realizar los pagos, dicha entidad nos informa que, pese a las reiteradas gestiones llevadas a cabo con el BBVA, ésta no ha hecho efectivo el abono”, añade.



Denuncia

Gatocan está valorando la opción de tomar medidas legales. “Ante esta situación, el 5 de enero de 2024, se ha requerido notarialmente al BBVA para que efectúe el abono de forma inmediata”, anuncia.

“Estamos valorando presentar una denuncia contra BBVA por retención indebida del premio y por el grave perjuicio económico y reputacional que esta asociación está sufriendo”, añade.



La demora ha llevado a Gatocan a la pérdida de asociados, muchos de ellos por creer, erróneamente, que ahora era una asociación rica.