Fredy Carballo | “Cuando acabó Batalla de Restaurantes me ofrecieron hacer otro programa de televisión”

Alfredo Carballo ‘Fredy’ (Lugo, 1981) es un hostelero de sobra conocido por quienes han buscado acomodo en alguna de sus múltiples aperturas en la zona centro. Le ha dado a la carne y al pescado (El Rincón de Fredy y La Pescadería de Fredy), y también ha sido responsable de La Asociación de Artistas, La Rioja y La Arrocería de Matogrande. Esta última, en su nueva ubicación en Os Mallos, fue sin duda el protagonista de la subida de tono edición coruñesa de Batalla de Restaurantes (con una audiencia del 5,5 por ciento y más de 525.000 espectadores). Pablo Gallego fue el vencedor, pero Fredy es algo así como la Francia del 82 y el 86 o la Holanda de Cruyff: un campeón moral de los que todo el mundo, para lo bueno y para lo malo, se acordará siempre. Desde el pasado martes es, además, el nuevo animal televisivo de A Coruña.

Antes incluso de conocer los resultados, usted mismo se proclamó ganador moral del programa, ¿se siente así?

El segundo día, cuando hubo el enfrentamiento con Mailín, perdí el programa. Ya tenía a Orballo y a ella en contra de mí. Me dije: “para delante como los de Alicante”. Es cierto que di cera, pero no tanto como sale en la televisión. Llevé el papel de hijo de p... y me lo comí con patatas. Con la chavala (Mailín) me crucé, porque empezó a insultarme, aunque ella realmente me pidió disculpas en el momento confrontación. El ganador, Pablo Gallego, lo tiene más que merecido, es un profesional nato, y era el tipo a batir. Me alegro que ganase él, porque se le reconoce la trayectoria de alguien que luchó siempre por la hostelería de A Coruña. Le pedí las cocochas a propósito, porque sabía que habría que esperar 15 minutos para comerlas, pero el cabr... las clavó.

A usted lo suspendieron en todas las categorías....

Era visto. Si yo doy cera tres días, por todo, no va a valer nada de lo que te dé. En mi local fue en el que más se bebió y se comió. Puse tres raciones de pulpo en un plato y no vino de vuelta para la cocina ni la prueba. Me dijeron que con eso no iba a ganar dinero. Decían que les gustaba, pero me estaban dando por todos lados. Me dijo Pablo Gallego que estaba pensando en volver a mi local a comer rabo de toro. Son muchas horas y parecía que estaba todo el rato con el látigo. Acabó el programa y ya me ofrecieron hacer otro, pero no quiero saber nada más de la televisión. Tengo 44 años y necesito experiencias.

Se autoproclamó Superman y Dios a la vez, ¿le perseguirán siempre esas frases?

Eso está sacado de contexto. Lo de Superman era por otra cosa. Cuando grabas y cortas... es un reality show, con todo lo que implica.

¿Qué le han dicho los que le conocen?

Que doy una imagen que no soy, y también lo digo yo, porque no soy así.

¿Se arrepiente de algo de lo que dijo en el programa?

No, cero. Lo que dije bien dicho está. No son las formas, porque no fueron así exactamente. Algunas no es que estén montadas, pero casi. En la guerra que tenía con el chaval eran otras cosas. Entiendo, cuando salen de Gran Hermano, que digan: “Yo no he dicho eso”.



¿ Ha vuelto a hablar con alguno de los participantes?

No.

Mailín le acusó de ir a por ella, y le recriminó términos como guapa o nena...

La única persona en el programa que iba a hacerme daño a la hora de competir era Pablo Gallego. El resto ya vi cómo son. Lo de ella, como se lo dije en su momento, no vamos a ser nunca amigos. Sí es cierto que con el Orballo hubiera cambiado la nota al alza. Era el primero y no sabíamos cómo era el programa. A Mailín la hubiera puntuado bien, pero pasó lo que pasó y el parrillero me amenazó con darme unas host....

¿Cambiará el futuro de La Arrocería desde hoy mismo?

Ya noto que viene gente que no conozco. Es normal. Habrá gente que yo le guste y otra que no. La realidad no tiene que ver con la ficción. Ahora me están dando cera con las reseñas. En un día me han llegado más de 100 reseñas de una estrella en Google y TripAdvisor, poniéndome a parir. Gente de fuera que nunca ha estado aquí.

Hay mucha gente que se preguntaba por qué no participaron clásicos como A Nova Lanchiña o A Pulpeira de Melide y sí una arrocería...

Tenemos unas pulpeiras increíbles en la ciudad como para venir a La Arrocería. Es ahí donde voy. Vete a la Pulpeira de Melide o a A Nova Lanchiña. Pero es que esa gente no se va a prestar a eso.

¿Repetiría la experiencia?

No me arrepiento de nada. Cuando firmé el contrato sabía a lo que iba, a exponerme a la gente. Es cierto que me pusieron un papel que no soy así.

¿Cómo es el Fredy que no han mostrado las cámaras?

Un tío sincero, con buen corazón. Directo, pero no como se vio. Es cierto que si discuto con alguien me cago en su ….

Usted presumió de haber tenido nueve locales, pero habrá quien diga que ha cerrado ocho...

En la pandemia cerré cuatro locales, como mucha gente. Mi primer local lo empecé con 21 años. Fui vendiendo unos para montar otros. Los negocios son como las parejas: cuando no van hay que zanjarlos. Yo había perdido la ilusión por la hostelería y en Os Mallos he vuelto a encontrarla. La gente tiene un concepto de la zona, pero prefiero Os Mallos que el centro.

Ahora así entre usted y yo, y no vale escoger el suyo, ¿cuál es el mejor pulpo á feira de A Coruña?

El de cualquier pulpeira. Nosotros no estamos, ninguno de los cuatro, al nivel de cualquier pulpeira de la ciudad. Tenemos un pulpo de la leche y unas pulpeiras de la virgen.