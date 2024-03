La frecuencia de los incendios urbanos en A Coruña es de uno cada 35 horas

El trágico incendio de un edificio en el barrio de Campanar, en Valencia, en el que murieron diez personas el día 22 de febrero, ha puesto en primera línea de la actualidad la preocupación por esta clase de sucesos. En A Coruña no se recuerda un fuego tan grave, pero eso no quiere decir que los incendios domésticos no sean comunes: en la ciudad se registra un incendio urbano cada 35 horas.



Estas son cifras de 2022, pero hoy mismo los Bomberos presentarán la memoria correspondiente al año pasado y fuentes municipales adelantan que las estadísticas apenas varían. En realidad, apenas lo han hecho en los últimos años. La serie histórica abarca once años atrás, y ya entonces, en 2011, el número de incendios urbanos era de 248.



Por supuesto, se registran variaciones, algunas muy significativas, como los años 2012 o 2013, cuando se dispararon estas incidencias. El récord lo ostenta este último año, con 311 incendios urbanos, igual que el año del covid, 2020, que registró el número más bajo de fuegos de este tipo, por una razón muy simple: cuando se produce un conato de incendio los habitantes pueden sofocarlo sin que que sea necesario llamar a los Bomberos. Esto ocurre en muchos casos, incluso cuando acude una dotación, a menudo el incendio ya está sofocado, y su labor se limita a ventilar.



Las estadísticas de los Bomberos no discriminan las causas de los incendios, pero una parte muy importante de ellos tienen lugar en la cocina, durante la preparación de la comida. Dejar un cacharro al fuego, o que este prenda en una campana extractora cubierta de grasa, es un suceso bastante común. Otra causa habitual es un fallo eléctrico. A los habituales electrodomésticos, como estufas o lavadoras, se ha unido recientemente los patinetes, que han causado varios incendios durante su recarga. El uso de velas, incensarios y otras fuentes de llamas es una tercera causa.



Pero no se trata solo de incendios, todas las intervenciones, ya sea actuaciones por lluvias, achiques, rescates de personas o fugas de gas, se han mantenido estables en los últimos diez años, con las inevitables fluctuaciones. Las que sí han crecido son las relacionadas con vecinos de la tercera edad que han sufrido en sus domicilios, de las que hay una cada 57 horas.