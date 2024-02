Francisco Fernández | “Recuperas narcopisos en Monte Alto y están en otro a las horas”

Francisco Fernández es gerente de la empresa Desocupa 24 horas. Antes de dedicarse a esta actividad, había tenido una empresa de gestión de impagos, otra de distribución de bebidas y una tercera de seguridad privada. Se dio cuenta de que la okupación había creado una necesidad y en 2017 comenzó en su actual línea de su trabajo con un socio. A día de hoy, su empresa cuenta con nueve oficinas por toda la Península.

¿Cómo se dio cuenta de que podía haber negocio?

Nosotros empezamos a trabajar en Andalucía y luego fuimos subiendo. Como buen coruñés y gallego queríamos abrir una sucursal aquí porque nos dimos cuenta de que empezaba a haber problemas de okupación. Hicimos trabajos que salieron en los medios: ronda de Nelle 87, la casa de la Silva y otro para la Cocina Económica.



¿Cuál es su diagnóstico?

A Coruña tiene un problema de habitabilidad. El alquiler ha subido muchísimo. De los más baratos, de 500 euros, queda cerca de la calle Barcelona. A veces dejas de pagar el piso porque no quieres, pero también porque no puedes.

Su trabajo tiene mala fama. Se relaciona con la extrema derecha.

Hay formas y formas de trabajar. Nosotros no somos nazis ni fachas. En mi plantilla, el 80% del personal es extranjero. No sería así si fuera facha.

En estos seis años ¿Cómo ha cambiado el fenómeno de la okupación?

Ha aumentado. Actualmente no es solamente el de la okupación por necesidad, sino que hay mafias de la okupación con un mercado inmobiliario alternativo empleando redes sociales como TikTok.

¿Por qué la gente recurre a ustedes en vez de emplear la vía legal?

Nuestra vía de trabajo es tan legal como la judicial. Nosotros empleamos la vía extrajudicial o amistosa. Recurren a nosotros porque están desesperados. Por la vía judicial pueden pasar seis u ocho meses sin que su caso se admita a trámite. Todo el proceso puede tardar catorce, dieciocho meses, perfectamente.



¿Ustedes son más rápidos?

Nosotros tardamos días, o semanas. La gente quiere recuperar su casa cuanto antes. A lo mejor lo alquiló para pagar la hipoteca y los gastos de otros pisos. La okupación le genera un perjuicio. Y luego cómo queda el piso cuando lo recuperas, porque normalmente quedan muy sucios. Alguno parece que tenía síndrome de Diógenes.

¿Cómo proceden ustedes?

Nosotros no trabajamos para bancos, o para fondos de inversión. Cuando viene un cliente, le pedimos la documentación para que la revise nuestro departamento jurídico. Si todo está correcto, le enviamos un burofax al inquilino para notificarlo que nos han contratado como mediadores para recuperar la vivienda. Pero lo normal es que ignoren el aviso y que tengamos que acudir varias veces a la vivienda.

¿Se ocupan de inquilinos morosos, no de okupas de verdad?

Actualmente, el 80% de nuestro trabajo es morosidad. Hay personas que atraviesan una situación económica compleja, pero tampoco hablan con el propietario para tratar de resolver esta situación. Todos dejan que el problema crezca.

¿No les preocupa a los morosos el lanzamiento por vía judicial?

No, todos saben que tarda mucho. Leen los periódicos, ven la tele. Y aunque no paguen el alquiler, están asesorados, normalmente a través de la asistencia gratuita.

¿También se encuentran casos de gente que no quiere pagar?

Si, hay casos de gente que tiene un negocio, con un coche en el garaje y que, de repente, porque ha subido el IPC, no quiere pagar o por cualquier motivo mínimo.

¿Cómo consiguen expulsarlos?

Vamos a su casa en distintas ocasiones, de lunes a sábado. Empezando por la mañana a primera hora y acabando a las nueve y media de la noche. Llevamos vehículo rotulado y nadie quiere que el otro sepa que debe dinero. Si tenemos localizado el trabajo de sea persona, vamos a su trabajo a entregarle una citación, uniformados.

¿Y si se trata de okupas de verdad, gente en exclusión social que puede traficar en un edificio abandonado?

Ahí lo que tienes que hacer es buscar al cabecilla, y decirle que nos dedicamos a recuperar casas okupadas, sabemos a lo que te decidas, entiendo que no quieres problemas pero tu negocio no va a fluir, porque van a aparecer prensa y Policía.

¿Y ya está?

Esto no es que yo los sacó de ahí y desaparecen. Salen de ahí y se meten aquí. Es lo que pasó en Monte Alto. Eso es imparable. Es preocupante, porque genera estrés entre los vecinos. No es que la Policía no quiera hacer nada. Nosotros hemos recuperado narcopisos en Monte Alto y a las horas estaban en otro sitio.