El fotógrafo de Lady Gaga y Bowie expone en A Coruña

A partir del mes de octubre, la Fundación Barrié acogerá, en primicia para España, la exposición 'Nick Knight: Roses from my Garden'.



La muestra, compuesta por 50 fotografías (algunas de ellas inéditas hasta ahora), trae a A Coruña la faceta más íntima y desconocida del fotógrafo británico, uno de los más influyentes de la moda que ha replanteado las nociones de belleza tradicionales y ha roto esquemas con su visión anticonvencional de la industria.



En 'Roses from my Garden', Knight se aleja de los sets en los que retrató a iconos como Kate Moss, Lady Gaga, David Bowie o Kanye West para buscar inspiración mucho más cerca; en concreto, en su jardín. Movido por su deseo constante de experimentar y ponerse a prueba, tanto a él mismo como a su público, Knight selecciona las mejores rosas de su finca y las convierte en sus musas: las organiza cuidadosamente, las coloca sobre la mesa de su cocina y las fotografía con su iPhone, valiéndose de la luz natural como única fuente de iluminación, señalan desde la Fundación Barrié.



El resultado de tan rudimentaria producción es una serie deliciosa de fotografías a gran escala que, a simple vista, recuerdan a los clásicos bodegones florales holandeses del siglo XVII. La sorpresa, y lo que sitúa a esta exposición en el centro de la vanguardia artística, viene al mirarlas con detenimiento, asegura la entidad coruñesa: "Es de cerca como se puede apreciar la magia detrás de cada toma: un cuidadoso proceso de edición en el que Knight se vale de un software de inteligencia artificial para ampliar y filtrar las fotografías, rellenando el espacio entre píxeles, enfocando las áreas desenfocadas y dando a sus rosas un aura irresistible de belleza y misterio".

Sunday 11th October, 2015

© Nick Knight

Cortesía del artista y de la Fundación Barrié



En palabras del propio autor, “Roses from my Garden hace referencia a la rica historia de la pintura clásica y, al mismo tiempo, mira hacia el apasionante mundo de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial”.



Con esta exposición, la Fundación Barrié continúa con su apuesta por las exposiciones temporales dedicadas a clásicos y contemporáneos de la fotografía, que ha traído a la ciudad herculina el trabajo de grandes fotógrafos como Paul Strand, Arnold Newman, Edward Weston, Alfred Stieglitz, Ansel Adams, Català-Roca, Caio Reisewitz, Graciela Iturbide o Norman Parkinson.



En palabras de Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié, "han sido tres años de trabajo para organizar la que será la primera muestra monográfica de Nick Knight en España. Solo esto ya es un acontecimiento cultural, a lo que hay que sumarle lo inaudito de la muestra per se. Porque las obras que integran 'Roses from my Garden', además de visualmente maravillosas, son un reflejo perfecto de cómo la tecnología está cambiando para siempre la forma de producir arte y de cómo la IA puede apoyar y remar a favor del proceso creativo de los artistas".



Al hilo de la muestra se organizarán, como viene siendo habitual, una serie de actividades complementarias como talleres didácticos para centros de enseñanza, colectivos de diversidad funcional y familias.