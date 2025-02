La finca de los Mariño vuelve a estar llena de basura y muebles

La finca de los Mariño vuelve a ser noticia por el acumulamiento de basura y por mobiliario urbano como bancos o mesas en el espacio de la cúpula. Esta zona, que en los últimos años ha servido en múltiples ocasiones como refugio para personas sin hogar, acostumbra a aparecer como lo ha hecho esta mañana: llena hasta los topes de residuos y muebles en mal estado que los mencionados sintecho acumulan a lo largo de los días.

Cabe recordar que, periódicamente, el Ayuntamiento realiza inspecciones en esa zona, y termina retirando toda la basura que llegan a acumular y a derribar las chozas que se levantan. Una de las últimas intervenciones se produjo en octubre de 2024, cuando primero se desalojó toda la zona antes de la celebración del campeonato de España de Surf ‘King and Queen of the Bay' en el Orzán y luego los efectivos de la Policía Local impidieron una semana más tarde que los sintecho volviesen a acceder al recinto. No obstante, todo parece indicar que estos meses han sido un espejismo y, dado el acumulamiento de basura, que el espacio vuelve a estar habitado.

El año pasado, también, fue cuando se eliminó la escalera que llevaba hacia la parte inferior, donde los pilares, que era donde acostumbraban a montar sus chabolas y donde más veces se acumulaba la basura. Como ya no se puede acceder a ese espacio, en esta ocasión ha sido la zona de la cúpula nuevamente la escogida para establecerse. Pero lo que ha aparecido no son los habituales colchones, sino enseres más inusuales como unas mesas de madera o un gran sillón.

Las mesas de madera y el sillón / Javier Alborés

La finca de los Mariño se ha convertido en estos últimos años en uno de los refugios de los sintecho. Sobre todo, durante las épocas en las que la climatología no afecta demasiado a lugares tan expuestos al mar. Esto ha provocado durante un largo periodo de tiempo las reiteradas quejas de los vecinos de la zona, debido al enorme deterioro que esta situación provoca en el entorno y en el litoral marítimo, donde se acumula basura que termina por arrastrarse o simplemente por los restos de comida que se generan.



No obstante, también es un lugar peligroso para habitar. La proximidad al mar, que en tiempos de tormentas o mareas vivas puede volverse un gran enemigo, sugiere que la zona no sea la idónea para resguardarse. De hecho, efectivos de Bomberos o de la Policía Local ya intervinieron varias veces por esta cuestión. Tampoco es la primera vez que actúan en el famoso sendero que da a la cúpula, hogar también recurrente no solo por los sintecho, sino también por grafiteros, a los que les gusta pintar los pilares y los muros, o por paseantes que buscan un recorrido distinto.