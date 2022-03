El filme “Dhogs” abre la Semana do Cinema Galego en el teatro Colón

La película “Dhogs”, de Andrés Goteira, será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la tercera edición de la Semana do Cinema Galego, que comienza hoy en el teatro Colón. La pieza más premiada de la historia de los Mestre Mateo se pasará a las 20.00 horas para dar paso a todo un abanico de propuestas estos días.



Hasta el próximo domingo, día 13, podrán visionarse diez de las producciones más recientes y reconocidas de la industria cinematográfica gallega y serán sus propios equipos los que presenten al público sus trabajos. Así, cintas como “Cuñados”, “Jacinto”, “Malencolía” o “A poeta analfabeta” se proyectarán en el teatro coruñés.



La Semana do Cinema está impulsada por la Academia Galega do Audiovisual (AGA) y propone “un punto de encontro entre público e industria”. El pase de “Dhogs” contará con la presencia del director y los actores Antonio Durán “Morris” y María Costas, además de las productoras Laura Doval y Sara Horta.



Mañana, día 9, el público podrá ver a las 19.30 horas “Cuñados”, de Toño López y, a las 22.00 horas, del documental “A virxe roxa”, de Marcos Nine. Ya el jueves se proyectará el documental “O gran camiño” (19.30 horas), dirigido por Alba Prol y Raúl García, y a las 22.00 “Jacinto”, un filme de Javi Camino que tiene al recientemente fallecido Pedro Brandariz como actor protagonista.









Para todos los públicos





De cara al fin de semana, el viernes será el turno de “A poeta analfabeta”, de Sonia Méndez (20.00 horas), y “Welcome to ma maison”, de Andrés Goteira (22.00 horas). Los horarios se mantendrán para el sábado y la primera sesión será para la última creación de Alfonso Zarauza, “Malencolía”. Después se pasará “Tres”, de Juanjo Giménez. La Semana do Cinema se cerrará el domingo por la mañana (11.30 horas) con la película familiar “A galiña Turuleca”, flamante ganadora del premio Goya 2021 a la mejor película de animación.



Los interesados pueden retirar pases gratuitos en la web de Ataquilla o en el despacho de billetes de la plaza de Ourense, de lunes a viernes, excepto festivos, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 19.30. Para acudir a las proyecciones será imprescindible presentar el pasaporte covid.