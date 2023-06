El festival Noroeste repetirá escenario en el puerto de A Coruña

A falta de poco más de un mes para que comiencen las fiestas de María Pita, los detalles de las celebraciones se van desgranando poco a poco. El último en conocerse es la previsión de que uno de los escenarios del festival Noroeste vuelva a situarse en el puerto herculino.

El nuevo concejal de Cultura, Gonzalo Castro, confirmaba que el festival repetirá el modelo de escenarios repartidos por la ciudad. "Ese modelo se va a mantener", apuntaba Castro, que apelaba al puerto y a Santa Margarita como escenarios intermedios entre la playa de Riazor y el resto de conciertos de la ciudad, albergando ambos propuestas para entre 2.000 y 4.000 espectadores.

No obstante, aseguró que esa previsión sería solo para el festival Noroeste, ya que para el resto de las fiestas de María Pita "los eventos musicales ya están enraizados en la plaza", por lo que los conciertos "de cierta dimensión" se mantendrán allí, "lo que no quiere decir que no se descentralicen los conciertos por los barrios", como ocurrió en años anteriores.