Fernando Serrano | “La cabecera de ‘Berlín’ la creamos a partir de una maqueta real que aparece en la serie”

Mundos Digitales, el congreso internacional de animación, efectos visuales y nuevos medios en el que se dan cita algunos de los mejores profesionales de la industria de los contenidos digitales, acaba de aterrizar en Palexco un año más. Uno de los expertos que ha participado en el encuentro ha sido Fernando Serrano, artista de efectos visuales y gráficos por computadora en Deluxe Spain, quien ha explicado el proceso de creación de la cabecera de la serie producida por Netflix ‘Berlín’, que sigue los pasos de uno de los personajes de la exitosa ‘La casa de papel’.

¿Cómo fue el proceso de creación de la ‘intro’ de la serie?

La cabecera de ‘Berlín’ la creamos a partir de una maqueta física que aparece en la serie. Tuvimos que desarrollar una en 3D.



¿A qué dificultades se enfrentó durante la creación de esta maqueta?

Uno de los mayores retos fue que el material de la maqueta real era una especie de cartón-madera que tenía una gran cantidad de detalles que hubo que crear. El ‘look’ de la cabecera es muy ‘macro’, por lo que todas las cámaras están muy cerca de los objetos. Tuvimos que afinar mucho todos los detalles y esculpirlos con Z-Brush [un programa informático de modelado y esculpido 3D], porque los modelos tenían una malla muy densa. Para todo el polvo y las partículas que tenía la maqueta hicimos un sistema de scattering [término técnico que se refiere a la luz que penetra en una superficie exterior y que luego se dispersa difusamente] con otro programa, Octane Render. Con la potencia que teníamos en los ordenadores de Deluxe pudimos sacar la cabecera a tiempo con la máxima calidad posible. Fue una carrera contrarreloj.

¿Cuál fue su función en todo este proceso?

Era el líder del departamento de 3D y, aparte de coordinar todo el flujo de trabajo y supervisar el modelado y el texturizado, también estuve iluminando los modelos.



¿Qué otros trabajos realizan en Deluxe Spain?

En realidad hacemos de todo: color, edición, supervisión en ‘set’, producción virtual y VXF o efectos especiales. En este caso, como tenemos un departamento creativo bastante grande, nos ‘cayó’ esta cabecera, por decirlo por alguna manera.

Usted empezó trabajando en publicidad. ¿Cómo se orientó hacia los efectos visuales?

Empecé trabajando haciendo sobre todo ‘motion graphics’ [animación gráfica mediante imágenes, títulos o fotos]. He hecho anuncios para prácticamente todo el mundo: Movistar, Vodafone, Repsol... Poco a poco me fui pasando al 3D porque empezaron a pedirme ‘matte paintings' [técnica de ilustración mediante superposición de imágenes] en publicidad. Luego empezaron a pedírmelos en produciones de cine y ya me orienté al 3D.