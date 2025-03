Fernando Madina, de Reincidentes | “Aunque hay gente que se empeña en que vayamos para atrás, no van a poder”

La banda de punk rock sevillana Reincidentes regresa este viernes a A Coruña para presentar en el Playa Club (21.00 horas) su nuevo disco, ‘¡Peligro!’. Aunque vienen a presentar nuevos temas, el bajista y voz de la banda, Fernando Madina, asegura que habrá alguna “sorpresa” ligada a los primeros tiempos del grupo y “los temas típicos que te corren a gorrazos si nos los tocas”, asegura entre risas.

Hace un par de años que no venían por A Coruña, aunque han tocado muchas veces por aquí, ¿guardan buenos recuerdos?

Recuerdos tenemos incluso del Playa Club, donde vamos a tocar. De hace años y muy buenos. El público gallego es un público que la primera vez que lo vi, que fue por Sanxenxo o por ahí, lo vi como exigente. Sabe de música. Cuando hablas después con ellos, cuando contactas en las distancias cortas y hablas de música, del concierto que has dado, entiende bastante. Y luego, es más caliente de lo esperado siendo un público norteño.

¿Cómo se ha gestado ‘¡Peligro!’?

Sacamos un disco en junio del año pasado, una recopilación de canciones que habíamos hecho con otros artistas, llámese Rozalén, Canijo de Jerez, SFDK... Eran canciones donde versionábamos a artistas y ellos a nosotros, donde hacíamos canciones a medias... Al fin y al cabo, siempre se trataba, excepto con Mariano Martínez y Kutxi Romero, de canciones no nuevas. Desde ‘Vergüenza’, que es un disco prepandemia, no teníamos un disco con canciones nuevas de Reincidentes y ya había cosas en el tintero. Lo fuimos trabajando y dijimos: “Aunque sea pronto, menos de un año del anterior, vamos a sacar un disco, que va siendo hora”.

En ‘Colgados de un sentimiento’ hablan un poco de la historia del grupo, ¿esperaban que Reincidentes durara tanto y siguiese tan vigente?

¿Al principio? Jamás. Nació como un hobby, como algo para pasarlo bien. De cuando nació La Polla Récords y así decir: “Hostia, yo quiero algo así” (ríe). De hecho, continuamos con nuestros estudios, no era el grupo lo primero. Pero hubo un momento, que nos veíamos con cuatro discos, que veíamos que nos llamaba mucha gente, que había que buscar un mánager, que no nos iba a dar la vida. Nos gustaba, nos encantaba, pero decíamos “a ver si al final esto se va a convertir en nuestro modo de vida”. Y, mira por donde, se convirtió en nuestro modo de vida. Y ese sueño que teníamos, te ves dentro de él y ves que va para 39 años y no te lo crees. Nos tenemos que sentir privilegiados y agradecidos a la gente.

En el 89, en su primer disco cantaban ‘Yaveh se esconde entre las rejas’, ahora cantan ‘Desde el río hasta el mar’, han pasado cuatro décadas y la situación en Palestina parece no cambiar.

Tener que cantar a cosas como esa da pena, porque significa que el problema sigue, incluso más enquistado. Da pena. Pero no puedes dejar de hablar de él, porque intentamos ser un poco fotógrafos de la vida, pero sin el filtro de la autocensura. Seguiremos hablando del tema mientras sea un problema que nos preocupe.

Cierran el disco con ‘Un mundo mejor’, ¿albergan esperanzas de un futuro mejor?

Pienso que sí, que la historia tiene sus ciclos. Quizá en esos dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, estemos en ese uno hacia atrás. Pero después suelen venir dos hacia adelante. La inercia, es innegable, es hacia adelante. Que haya gente que se empeñe en que se vaya para atrás, vale, pero no van a poder. Creo que habrá una generación que diga “ya está bien, vamos a recuperar lo poco que se haya perdido y seguir ganando derechos para todos”.