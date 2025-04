Fernando González Laxe | “El puerto debería ser una referencia en un radio de 500 kilómetros”

Fernando González Laxe (A Coruña, 1952) es una de esas personas que después de una gran trayectoria académica y política se define como “un jubilado activo”. El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales que entre 1987 y 1990 fuera presidente de la Xunta de Galicia, y que actualmente aún imparte alguna clase de máster, analizará mañana a partir de las 19.00 horas en el salón de actos de la Real Academia de Medicina de Galicia el pasado, presente y futuro económico de la ciudad de A Coruña.

¿En qué va a consistir la conferencia de mañana?

En la primera parte lo que quiero resaltar es el papel de las ciudades en el mundo. Estamos viviendo en un planeta urbano en el que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y en 2050 esta cifra subirá al 70%. Tenemos que contemplar la vida en ciudades que la aglutinan, y por lo tanto, que forman corredores. En el caso de A Coruña, no solo en la ciudad, sino también en su área metropolitana. La evolución de A Coruña ha seguido tres grandes pautas: en función de su localización geográfica, de su producción y de sus intercambios comerciales. A partir de ahí tuvimos una serie de cosas como los privilegios de los Reyes, el comercio marítimo, el descubrimiento de nuevas formas de comer y de producir, etc. Las ciudades se van a medir no por las empresas sino por el talento y la creatividad. Para poder crecer se necesitan ocho características: liderazgo, comunicación, personalidad, actividad, avances en estructuras, imagen de marca, presupuesto y participación de la gente. Después, cuando se analizan los mandatos de cada una de las corporaciones vamos encajando cada una de ellas.

¿Cómo ha crecido al ciudad?

Es muy interesante ver que la ciudad de A Coruña crece en términos de demografía de población no tanto por la natalidad de los habitantes de ella sino por la gente que viene a la ciudad. Es decir, desde 1970 el crecimiento de la población coruñesa se debe más a los que vienen, procedentes de otros sitios o del mundo rural, que al propio crecimiento vegetativo de los coruñeses. En segundo lugar, ese crecimiento es mayoritariamente femenino. Las mujeres son las que más vienen y, sobre todo, las que dominan la ciudad en porcentajes bastante significativos. Es una ciudad femenina por esto, por su nombre y por las cuatro mujeres que adornan el techo del salón de plenos del Ayuntamiento.

¿A qué se debe?

El crecimiento de la población gallega es superior a la media española, por lo menos, hasta mediados de los sesenta. Nacía más gente en A Coruña que en la media española. Así, hemos tenido tres grandes fases del crecimiento económico. La primera tiene que ver con las empresas vinculadas con el agua, el gas, la electricidad y con los tranvías, que fueron junto con los comerciantes y las casas de banca los que formaron el núcleo económico de la ciudad. Nacen a principios del siglo XX y se desarrollan hasta los años 50. Más tarde, la ciudad experimenta un crecimiento bastante acelerado, en los 60. Ya en los 90 hay una especie de recesión. Se cierran las fábricas de Tabacos y de Armas, así como el declive de Alcoa o la desaparición de Fenosa o de Pepsa, y de la parte financiera de Banco Pastor o de Caixa Galicia, por ejemplo.

¿Qué pasa con la historia más reciente?

En términos políticos, es evidente que el que hace la base del plan urbanístico, de la inversión en servicios públicos y una tímida producción exterior es Paco Vázquez. Es cuando se redefine el concepto de ciudad y se subraya el nuevo concepto urbano de servicios, así como la definición de los barrios. Los siguientes períodos (Losada, Negreira y Ferreiro) continúan lo que había de antes, es decir, no hay ruptura. Ahora es cuando se abre la nueva esperanza de la nueva agenda urbana definida por el nuevo frente marítimo, la nueva A Coruña. Este proyecto es únicamente urbanístico y nos falta asociarlo con el modelo de creatividad o de talento, que es el que nos puede permitir avanzar, progresar y definirnos. Así, esto va unido con una gran empresa que tiene la ciudad, el Chuac. Si jugásemos con la parte urbanística del frente marítimo, con el desarrollo de creatividad y talento y con el tema sanitario, tendríamos una ciudad que superaría los baremos internacionales. Actualmente somos la 104 del mundo y la novena de España, pero podríamos aspirar a estar entre las seis primeras.

Como persona que ha estado siempre ligada a la pesca y a los puertos, ¿qué le parece la transformación del coruñés?

El puerto de A Coruña está sufriendo una gran transformación. Va a convertirse en un puerto granelero tanto de líquidos como de sólidos y debe pasar a ser un hub energético de energía verde, es decir, aquella que abandona los fósiles para convertirse en renovables. Podemos convertir el puerto de A Coruña en un núcleo de la economía azul. Hay que buscar todas las interrelaciones con la construcción naval, con la energía, con los alimentos, con la biotecnología, con los cambios submarinos, etc. El futuro del puerto no tiene que pasar tanto por mercancías, sino por el concepto de economía azul.

¿Y sobre las bases estratégicas?

Las bases estratégicas actuales las tienen que definir. Se está llevando a cabo el proceso del frente marítimo pero también tendrían que pensar en cómo es el nuevo desarrollo portuario en el transporte marítimo. Debería buscar un mayor enlace con otros puertos y ser sede de empresas navieras. El comercio mundial se realiza en un 85% por vía marítima. Si alguien quiere crecer económicamente, tiene que comerciar. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un concepto mucho más amplio e integrado del que tenemos actualmente. Nuestro puerto debería convertirse en una referencia en un radio de 500 kilómetros, además de buscar mayor conectividad con otros puertos. Tiene que haber trayectos o líneas que toquen la ciudad. Igual que las hay en los cruceros, sin duda también tendría que haberlas en el transporte de las mercancías.