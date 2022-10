Una feria plagada de oportunidades

A las 10.03 de la mañana de ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, daba por inaugurada oficialmente en Palexco la XII Feria de empleo organizada por esta institución. Lo hacía después de una comparecencia conjunta con la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, en la que ambos animaron a las decenas de jóvenes presentes a dejarse ver y buscar empleo. Además, firmaron un acuerdo que permitirá que se trasladen más ofertas de trabajo a las oficinas de empleo para que puedan llegar a más demandantes.



Una vez cumplido el protocolo, comenzó la feria en su máxima esencia. A lo largo de todo el recinto, las empresas tenían ubicados sus respectivos stands, a los que los jóvenes se acercaban, carpeta y currículum en mano, para probar suerte y, quien sabe, encontrar la oportunidad laboral de sus vidas. Delante del puesto de El Corte Inglés está Juan, un joven de 23 años que estudia en la actualidad un curso de venta. “Estoy pensando en ir al stand, pero es la primera entrevista que voy a hacer y estoy bastante nervioso”, admite, pero luego toma por fin la decisión: “Me voy a animar. A ver si hay suerte y encuentro un trabajo, y así, dejo el curso”.



Mientras Juan se decide, otros jóvenes deambulan por las diferentes zonas. Entre ellos, David, de 21 años, que está haciendo una curso para ser carretillero. “Vengo por si apareciese alguna opción más. Aquí, la gente es muy amable y te orientan muy bien. Yo nunca he hecho una entrevista de trabajo, pero me encuentro con confianza porque hay muchas empresas”, explica. Y no le falta razón, pues las compañías presentes son cerca de setenta y de sectores muy variados. Abanca, El Corte Inglés, Gadisa, Hijos de Rivera o Repsol son algunas de las que participaron en el evento.



Otra veinteñaera, Ainhoa, ha acabado ya las prácticas de Farmacia y busca empleo. “Llevo ya dos entrevistas, de unos diez minutos cada una. Y me he sentido muy cómoda. Les ha dejado mi currículum y a ver si me llaman”, dice ilusionada. Tras una mañana ajetreada, los jóvenes fueron abandonando Palexco con la esperanza de recibir una llamada que lo cambie todo.