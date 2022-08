Federico de la Fuente: “Nos hacen falta más voluntarios, para el Morriña Fest recurrimos a toda la provincia”

En el verano de los festivales con y el retorno de los macroconciertos, resulta impensable una celebración semejante sin un despliegue de seguridad a la altura. Sin embargo, hasta que en 1983 Federico de la Fuente (A Coruña, 1959) y otros dos jóvenes llegaron de un curso de formación en Valladolid y trasladaron al Ayuntamiento el vacío en ese sentido, no nació la Agrupación de Protección Civil. Era la antesala de los conciertos de Miguel Ríos y Julio Iglesias en Riazor. Hoy cuenta con 57 voluntarios de cuya formación se encarga, después de haber dimitido de la presidencia en el año 2011.

¿Cuál es exactamente el ámbito de actuación de Protección Civil?

Varía un poco el urbano respecto a las zonas rurales, donde no hay servicios de emergencia. Aquí somos colaboradores de los profesionales, sobre todo cuando hay eventos con mucha gente y riesgo elevado. Por ejemplo, para dejar las zonas de evacuación libres, colaborando con temas sanitarios e incluso en alguna ocasión apoyamos a los bomberos.



Un trabajo del que todo el mundo se acuerda en verano...

En San Juan montamos un hospital de campaña y estamos ahí para garantizar la seguridad de los que se lo pasan bien. La inmensa mayoría de horas estamos mientras la gente se lo pasa bien. Hasta el 14 de agosto tendremos operativos todos los días, a veces más de uno.

¿Cómo están siendo las fiestas?

El público conoce los recintos, dónde ponerse, etc. Fue un trabajo muy intenso y la gente ha aprendido. La gente está loca por salir y pasárselo bien.

¿Cuáles son las actuaciones más comunes?

Depende un poco los eventos, pero en muchos la borrachera. En otros, pequeñas heridas y niños perdidos en cabalgatas o fiestas al aire libre.

¿Cuál es el protocolo con una borrachera?

Se le hace una evaluación sanitaria para ver si tiene otro problema. Si no requiere traslado sanitario, lo que hacemos es echarlo a dormir y vigilarlo.

Después de casi cuatro décadas, ¿cuál es su peor experiencia?

Recoger un niño que se murió ahogado en el dique de abrigo. Fue hace 26 años. Mi hijo era de la misma edad y me afectó más.

Y todo, sin dejar de ser voluntarios...

El que no le gusten estas cosas no puede meterse en esto. Buena parte de la juventud es solidaria y le gusta ayudar a los demás.

¿Cuál es perfil de los voluntarios?

Es muy amplio. Coincide que mucha gente entra por Protección Civil en Bachillerato, le gusta lo que hay aquí y cambia a FPs de rama sanitaria u oposiciones para bombero.

Hace más de una década decidió dimitir de la presidencia...

Hubo una situación desagradable de denuncias y acoso sufrido por mí. Ante unas amenazas de expediente disciplinario opté por dimitir.



Dimitió pero no se fue...

Lo de echarme de funcionario lo tuvieron complicado. Tuve un montón de expedientes y la mayoría quedaron anulados.

Echando la vista atrás, ¿cómo se siente al recordar todo aquello?

Lo peor de todo es que no sé por qué ese ansia de hacer daño, si la juez te está diciendo que todo está en orden. Me decían que yo estaba manejando dinero del Ayuntamiento. El interventor, tesorero y secretario me dieron la razón.

¿Qué echan en falta?

Nos hacen falta más voluntarios. Tuvimos que recurrir a toda la provincia para el Morriña Fest. Muchos trabajan o tienen exámenes.

¿Cuál es la motivación del voluntario?

La satisfacción personal, que no vengan buscando nada más.